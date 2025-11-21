ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中療癒2日遊！花毯節「泡湯券」免費領　推薦23家合法露營區

▲台中四大溫泉區和合法露營區。（圖／台中市觀旅局提供）

▲台中市大坑溫泉區。（圖／台中市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

許多人或許不知道，台中藏著四大風格各異的溫泉區，除了廣為人知的谷關溫泉，還有隱身森林的東勢林場溫泉，以及交通便利的烏日與大坑溫泉。秋冬交替的季節裡，白天能漫步在繽紛花海中，傍晚沈浸暖泉療癒疲憊，夜裡在滿天星斗下的露營場入眠，度過完美的兩天一夜。

▲台中四大溫泉區和合法露營區。（圖／台中市觀旅局提供）

▲▼群山簇擁的谷關溫泉區；烏日溫泉區交通便利。

▲台中四大溫泉區和合法露營區。（圖／台中市觀旅局提供）

台中市觀旅局局長陳美秀表示，台中的四大溫泉區環境各具特色，從群山簇擁的谷關、森林圍繞的東勢，到充滿都市時尚感的烏日與大坑，都是旅人舒緩身心、親近自然的絕佳選擇。

▲台中四大溫泉區和合法露營區。（圖／台中市觀旅局提供）

▲▼台中市合法露營區及分布圖。點圖放大。

▲台中四大溫泉區和合法露營區。（圖／台中市觀旅局提供）

除了泡湯，台中也有23處合法營地，提供安全且舒心的露營環境。每年11月至隔年4月，有更高機會欣賞到雲海，想遠離塵囂、親近自然，或與家人好友共享戶外樂趣都適合。

▲「新社花海暨台中國際花毯節」展至30日。（圖／台中市觀旅局提供）

▲▼「新社花海暨台中國際花毯節」展至30日不延長。

▲「新社花海暨台中國際花毯節」展至30日。（圖／台中市觀旅局提供）

此外，「新社花海暨台中國際花毯節」將在30日畫下句點。觀旅局表示，11月24日至28日期間，只要入園旅客追蹤「大玩台中」臉書粉絲團，並於指定貼文上傳與花毯節的合影，即可至活動服務台兌換一張「台中泡湯券」（每人限領一張）。

市府補充，泡湯券涵蓋四大溫泉區的露天大眾湯，如烏日清新溫泉飯店、谷關飯店、神木谷假期、大坑麒麟峰溫泉等四家，期間每日下午2點起於現場隨機發放，恕不指定店家，限量100張，送完為止。

關鍵字： 台中旅遊 台中溫泉區 溫泉飯店 飯店旅宿 度假旅館 谷關旅遊 烏日旅遊 大坑旅遊 花海旅遊 新社花海暨台中國際花毯節

【抱歉了多慧】粉絲要去看Twice不去味全龍感謝祭！李多慧笑：我也要XD

