辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

▲辻利茶舗首度推出「冬戀太妃」系列。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」首度推出冬季限定「冬戀太妃」系列，以香甜太妃糖做為主角打造4款限定甜點、飲品，即日起至明（2026）年1月4日於遠百信義A13門市開賣。另外，巧克力蛋糕專賣BAC超人氣「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」則將在12月5日強勢回歸。

▲風味拿鐵系列分別以抹茶、焙茶做為基底。

辻利茶舗「冬戀太妃」系列新上市，首推「冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵」、「冬戀太妃餅乾焙茶拿鐵」，分別以兩種茶為基底，加上鮮奶油、太妃糖醬、焦糖脆餅碎粒以及軟餅乾，售價皆為215元。

甜點推出「雪映太妃餅乾抹茶百匯（售價220元）」，底層搭配Q彈抹茶蕨餅及脆餅碎；「雪莓太妃抹茶樹（售價240元）」則以聖誕樹為靈感，底層為香酥太妃糖莎布蕾餅乾，外層有鬆軟達克瓦茲蛋糕。

為歡慶新品上市，業者祭出2大優惠活動，即日起凡購買任2款「冬戀太妃」系列商品，即可享現折30元的組合優惠；每逢周末凡外帶冬季限定飲品系列則可享第2杯75折優惠，以價低者折，優惠不得併用。

▲雪莓太妃抹茶樹、雪映太妃餅乾抹茶百匯為首度推出的2款甜點。

另外，BAC草莓季限定「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」今年也回歸，頂層以大顆新鮮草莓鋪面，中間塞進果餡，底層則是巧克力湯種戚風蛋糕，12月5日起販售至明年2月下旬，6吋售價1090元，數量有限、售完為止。

▲BAC超人氣「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」今年強勢回歸。（圖／BAC提供）