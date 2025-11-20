屏東最美「星空泡湯村」11/21登場　逛夢幻燈海、溫泉市集

▲2025屏東四重溪溫泉季將登場。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東每年年末最盛大的活動「2025屏東四重溪溫泉季」將從11月21日至2026年3月1日於四重溪溫泉登場，今年結合燈海、市集、廚藝教室、路跑、自行車挑戰賽等活動，將溫泉鄉打造成一座浪漫的「星空泡湯村」。

今年屏東四重溪溫泉季規劃6大活動與小旅行體驗，讓旅客感受這座溫泉鄉新魅力。每年最受歡迎的「光藝術裝置」，今年結合屏東縣冬季溫泉觀光特色與落山風地景風貌，串聯在地文化與地理環境，打造一場集泡湯體驗、藝術燈光、地方風土於一體的沉浸式觀光燈節。

▲▼四重溪溫泉公園燈海。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

光藝術裝置分成「四重溪溫泉公園」、「旭海溫泉」、「風域半島」3處展區，結合光廊、藝術品、溫泉池、地景與色彩繽紛燈飾，讓四重溪溫泉變成一座星空泡湯村，旅客走在燈海中，彷彿置身於星河之間。

今年11月21日至23日期間，現場也規劃「溫泉市集」活動，集結特色餐車、在地美食、特色小吃等攤商，打造成三日限定的溫泉市集，看燈海還能品嚐各種美食。

▲▼每一處光環境藝術都很好拍。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

主辦單位也規劃一系列獨特體驗，包括運用在地食材手作料理的「溫泉廚藝教室」，以及結合日本文化，推出免費的「開運注連繩DIY」，或報名「單車秘境活動」，騎上單車探索四重溪秘境景點；也可以跟著在地瑯嶠文史工作者念吉成老師的腳步，透過尋訪古蹟遺址，了解歷史風土人文。

▲旭海溫泉光環境藝術展區。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲風域半島展區。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

陸續於明年2月和3月登場的「屏東四重溪溫泉路跑」和「屏東四重溪溫泉自行車挑戰賽」，則透過選手的視角，用腳步征服山海之間，詳細報名方法可上「四重溪溫泉季官網」查詢。