ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場　逛夢幻燈海、溫泉市集

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲2025屏東四重溪溫泉季將登場。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東每年年末最盛大的活動「2025屏東四重溪溫泉季」將從11月21日至2026年3月1日於四重溪溫泉登場，今年結合燈海、市集、廚藝教室、路跑、自行車挑戰賽等活動，將溫泉鄉打造成一座浪漫的「星空泡湯村」。

今年屏東四重溪溫泉季規劃6大活動與小旅行體驗，讓旅客感受這座溫泉鄉新魅力。每年最受歡迎的「光藝術裝置」，今年結合屏東縣冬季溫泉觀光特色與落山風地景風貌，串聯在地文化與地理環境，打造一場集泡湯體驗、藝術燈光、地方風土於一體的沉浸式觀光燈節。

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲▼四重溪溫泉公園燈海。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

光藝術裝置分成「四重溪溫泉公園」、「旭海溫泉」、「風域半島」3處展區，結合光廊、藝術品、溫泉池、地景與色彩繽紛燈飾，讓四重溪溫泉變成一座星空泡湯村，旅客走在燈海中，彷彿置身於星河之間。

今年11月21日至23日期間，現場也規劃「溫泉市集」活動，集結特色餐車、在地美食、特色小吃等攤商，打造成三日限定的溫泉市集，看燈海還能品嚐各種美食。

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲▼每一處光環境藝術都很好拍。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

主辦單位也規劃一系列獨特體驗，包括運用在地食材手作料理的「溫泉廚藝教室」，以及結合日本文化，推出免費的「開運注連繩DIY」，或報名「單車秘境活動」，騎上單車探索四重溪秘境景點；也可以跟著在地瑯嶠文史工作者念吉成老師的腳步，透過尋訪古蹟遺址，了解歷史風土人文。

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲旭海溫泉光環境藝術展區。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲風域半島展區。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

陸續於明年2月和3月登場的「屏東四重溪溫泉路跑」和「屏東四重溪溫泉自行車挑戰賽」，則透過選手的視角，用腳步征服山海之間，詳細報名方法可上「四重溪溫泉季官網」查詢。

關鍵字： 屏東旅遊 屏東四重溪溫泉季 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

推薦閱讀

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場

翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市

翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

越南最大型戶外水上表演！

越南最大型戶外水上表演！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

「開賣即完售」蔡家牛排麵暫時休息

「山谷燈光節」11/29開跑　亮點先看

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

削麵師傅竟是機器人！天母排隊刀削麵

陽明山「楓樹、銀杏轉黃」　茶梅綻放

泰山200公尺紫瀑盛開！蒜香藤周末最美

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場

翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366