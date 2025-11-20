萬元放大「住1送1晚」全台31飯店適用　12/31前加贈親子樂園票

▲雀客國際宣布啟動《全民普發 萬元FUN大》限時旅宿優惠，圖為永豐棧酒店「總統套房」。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

跟上普發萬元順風車，再有飯店祭出萬元放大專案，凡於官網活動頁面預訂並完成入住，即可獲得平日住宿招待券一張，效期至明年6月底。

▲雀客藏居 - 新北三重水漾「經典雙人客房」。（圖／業者提供）



雀客國際今日宣布啟動《全民普發 萬元FUN大》限時旅宿優惠，即日起至2026年1月11日推出3項方案，其中包含「住宿買一送一」，旅客於官方活動頁面預訂「2025普發一萬住宿買1送1」專案並完成入住，即可獲得「雀客國際暢遊平日住宿招待券」乙張，可於台北信義、台中中山、高雄新崛江、宜蘭羅東、花蓮林森等全台31家館別使用。

▲雀客旅館 - 台北站前「雀緻雙人客房」。（圖／業者提供）



活動同時祭出「全民萬元 FUN 大福袋禮」抽獎，新舊會員均可參加。入住指定專案即可獲得抽獎資格，將送出總價逾6萬元的住宿及票券組合，包含永豐棧酒店總統套房住宿招待券、陽明山雙泉溫泉券、礁溪麒麟酒店水療券及多家館別的住房券等，並附1,000元Reelax會員點數。

▲即日起至12月31日入住指定館別，可免費進入「童媽吉樂園 MAGI LAND」讓孩子放電。（圖／業者提供）



年底前，雀客國際亦針對親子與通勤族推出加碼活動。即日起至12月31日入住永豐棧酒店、雀客藏居 - 台中大墩、雀客藏居 - 台南永康、承攜行旅 - 高雄六合館等館別，可免費進入「童媽吉樂園 MAGI LAND」讓孩子放電；另透過官網指定連結預訂高鐵聯票住房專案，可享高鐵票最低78折起的優惠，平日入住並有機會享房型升等。

▲台北花園大酒店雅緻客房。（圖／業者提供）



另外，台北花園大酒店自 11 月 25 日起至 2026 年 2 月 28 日推出「台北花園・城市共時」三天兩夜住房專案。11 至 12 月雙人入住雅緻客房每房 11,998 元起，2026 年 1 至 2 月則為 9,998 元起。

▲「台北花園・城市共時」三天兩夜住房專案含台北步行文化體驗半日遊，由飯店接至艋舺龍山寺開啟導覽。（圖／業者提供）



專案結合在地文化導覽，推出「台北步行文化體驗半日遊」，由專業導覽員帶領旅客於每周三下午2點至5點走訪艋舺龍山寺、剝皮寮歷史街區、西門紅樓、西門町、總統府與二二八和平紀念公園等地，從飯店出發以步行方式認識老城風貌。

▲龍山寺。（圖／記者彭懷玉攝）



入住旅客可享迎賓水果、「旅艋舺遊西門」台灣歷史古蹟紙模型全系列乙組、每日自助早餐，以及花園 Thai Thai 迎賓飲品券。透過住宿與導覽的結合，旅客能以更輕鬆的方式感受台北的城市文化與生活節奏。