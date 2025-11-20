ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

萬元放大「住1送1晚」全台31飯店適用　12/31前加贈親子樂園票

▲雀客國際宣布啟動《全民普發 萬元FUN大》限時旅宿優惠。（圖／業者提供）

▲雀客國際宣布啟動《全民普發 萬元FUN大》限時旅宿優惠，圖為永豐棧酒店「總統套房」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

跟上普發萬元順風車，再有飯店祭出萬元放大專案，凡於官網活動頁面預訂並完成入住，即可獲得平日住宿招待券一張，效期至明年6月底。

▲雀客國際宣布啟動《全民普發 萬元FUN大》限時旅宿優惠。（圖／業者提供）

▲雀客藏居 - 新北三重水漾「經典雙人客房」。（圖／業者提供）

雀客國際今日宣布啟動《全民普發 萬元FUN大》限時旅宿優惠，即日起至2026年1月11日推出3項方案，其中包含「住宿買一送一」，旅客於官方活動頁面預訂「2025普發一萬住宿買1送1」專案並完成入住，即可獲得「雀客國際暢遊平日住宿招待券」乙張，可於台北信義、台中中山、高雄新崛江、宜蘭羅東、花蓮林森等全台31家館別使用。

▲雀客國際宣布啟動《全民普發 萬元FUN大》限時旅宿優惠。（圖／業者提供）

▲雀客旅館 - 台北站前「雀緻雙人客房」。（圖／業者提供）
活動同時祭出「全民萬元 FUN 大福袋禮」抽獎，新舊會員均可參加。入住指定專案即可獲得抽獎資格，將送出總價逾6萬元的住宿及票券組合，包含永豐棧酒店總統套房住宿招待券、陽明山雙泉溫泉券、礁溪麒麟酒店水療券及多家館別的住房券等，並附1,000元Reelax會員點數。

▲雀客國際宣布啟動《全民普發 萬元FUN大》限時旅宿優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至12月31日入住指定館別，可免費進入「童媽吉樂園 MAGI LAND」讓孩子放電。（圖／業者提供）
年底前，雀客國際亦針對親子與通勤族推出加碼活動。即日起至12月31日入住永豐棧酒店、雀客藏居 - 台中大墩、雀客藏居 - 台南永康、承攜行旅 - 高雄六合館等館別，可免費進入「童媽吉樂園 MAGI LAND」讓孩子放電；另透過官網指定連結預訂高鐵聯票住房專案，可享高鐵票最低78折起的優惠，平日入住並有機會享房型升等。

▲台北花園大酒店 雅緻客房,旅艋舺遊西門免費接駁服務,饗聚廚房自助早餐。（圖／業者提供）

▲台北花園大酒店雅緻客房。（圖／業者提供）
另外，台北花園大酒店自 11 月 25 日起至 2026 年 2 月 28 日推出「台北花園・城市共時」三天兩夜住房專案。11 至 12 月雙人入住雅緻客房每房 11,998 元起，2026 年 1 至 2 月則為 9,998 元起。

▲台北花園大酒店 雅緻客房,旅艋舺遊西門免費接駁服務,饗聚廚房自助早餐。（圖／業者提供）

▲「台北花園・城市共時」三天兩夜住房專案含台北步行文化體驗半日遊，由飯店接至艋舺龍山寺開啟導覽。（圖／業者提供）
專案結合在地文化導覽，推出「台北步行文化體驗半日遊」，由專業導覽員帶領旅客於每周三下午2點至5點走訪艋舺龍山寺、剝皮寮歷史街區、西門紅樓、西門町、總統府與二二八和平紀念公園等地，從飯店出發以步行方式認識老城風貌。

▲龍山寺,萬華旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲龍山寺。（圖／記者彭懷玉攝）
入住旅客可享迎賓水果、「旅艋舺遊西門」台灣歷史古蹟紙模型全系列乙組、每日自助早餐，以及花園 Thai Thai 迎賓飲品券。透過住宿與導覽的結合，旅客能以更輕鬆的方式感受台北的城市文化與生活節奏。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 飯店促銷 星級飯店 台北市旅遊 台北市旅宿

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

推薦閱讀

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場

翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市

翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

越南最大型戶外水上表演！

越南最大型戶外水上表演！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

「開賣即完售」蔡家牛排麵暫時休息

「山谷燈光節」11/29開跑　亮點先看

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

削麵師傅竟是機器人！天母排隊刀削麵

陽明山「楓樹、銀杏轉黃」　茶梅綻放

泰山200公尺紫瀑盛開！蒜香藤周末最美

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場

翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366