雙北3飯店耶誕活動　晶華市集11/29僅一天、趣淘3399元起住一晚

▲台北晶華酒店「晶華聖誕‧慈善市集」將於11月29日登場，還能和聖誕老公公合照。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

歲末將近，耶誕氣息愈漸濃郁，雙北陸續有飯店推出市集、住房專案。台北晶華酒店慈善市集11月29日登場，還能和聖誕老公公合照。板橋凱撒飯店、台北趣淘漫旅則因應新北耶誕城，以「馬戲團」為主題打造燈飾，縱使沒住房也能感受被節慶籠罩的氣氛。

台北晶華酒店

台北晶華酒店「晶華聖誕‧慈善市集」將於11月29日登場。今年以「永續、共好、循環」為核心理念，邀集米其林星級名廚與晶華酒店行政主廚團隊，共推節慶限定美饌，同步販售五星級廚房使用的精選食材與飯店珍藏二手良品餐具，百元起跳的實惠價格，讓民眾盡情尋寶。

▲「晶華聖誕‧慈善市集」活動所有收入將在扣除必要成本後，全數捐贈予喜憨兒社會福利基金會。（圖／業者提供）



除了豐富美食與永續選品外，今年活動也安排多項適合親友一同參與的節慶體驗，包括 Live DJ 派對、與聖誕老公公合照，以及手作薑餅屋體驗，活動所有收入將在扣除必要成本後，全數捐贈予喜憨兒社會福利基金會，為歲末增添美好回憶的同時也能做公益。

▲台北趣淘漫旅以「馬戲團撲克牌」妝點大廳。（圖／業者提供）



板橋凱撒大飯店、台北趣淘漫旅

搶攻歲末佳節與新北歡樂耶誕城年度商機，位於新板特區的「板橋凱撒大飯店」與「台北趣淘漫旅」同步迎來周年慶，推出主題住房專案與節慶活動。板橋凱撒以「馬戲團蛋糕」營造繽紛節慶感，台北趣淘漫旅則用「馬戲團撲克牌」妝點大廳。

▲台北趣淘漫旅「Cham.Night」住房專案每晚3,399元起，入住贈趣淘悠遊卡、林檎小熊聯名紀念物及「鬍子國王」蛋捲禮盒。（圖／業者提供）



此外，即日起至12月31日，板橋凱撒配合馬戲團主題，推出「Cheers! 與你同慶」住房專案，每晚4,199元起入住一晚、贈送限定啤酒爆米花歡樂組。台北趣淘漫旅則推出「Cham.Night」住房專案，每晚3,399元起，入住贈限量趣淘悠遊卡、「林檎小熊」聯名紀念物，以及「鬍子國王」蛋捲禮盒。12月20日至21日則攜手「邊緣工事」舉辦限定聖誕市集，集結特色攤位與馬戲魔術表演。

▲台北遠東香格里拉與首度來台的百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》聯名，推出專屬住房專案。（圖／業者提供）



台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉與首度來台的百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》聯名，推出專屬住房專案，每晚10,900元起，贈送全台限量「金獎券巧克力」和薑餅屋DIY套件。如果預訂12月17日、18日、23日或24日入住，還有機會獲得音樂劇雙人票券（價值7,800元），為聖誕節增添音樂與巧克力的美好回憶。

▲住房專案贈送全台限量「金獎券巧克力」和薑餅屋DIY套件。（圖／業者提供）



此外，馬可波羅酒廊於活動期間的每周六、日，推出主題下午茶 ，主廚團隊將劇中元素化為8道精緻茶點。