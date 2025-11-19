ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
合點壽司11/23前「買千送千」　新推總料理長套餐600元有找　

▲▼合點壽司搶普發萬元商機「買千送千」。（圖／合點壽司提供）

▲總料理長私房特選套餐。（圖／合點壽司提供）

記者黃士原／台北報導

堅持「現點現握」的合點壽司，今日起至12月7日推出「總料理長私房特選套餐」，原價638元，特價520元。此外，搶攻台灣普發萬元商機，11月23日前單筆消費滿1000元，結帳出示會員，即可獲得總價值1000元的商品兌換券。

▲▼合點壽司搶普發萬元商機「買千送千」。（圖／合點壽司提供）

▲合點壽司堅持「現點現握」。（圖／合點壽司提供）

「總料理長私房特選套餐」是由日本母公司RDC集團商品部本部長、同時兼任台灣總料理長的川村圭所研發，依據日式壽司食序邏輯設計，好比作為開場的「黑鮪魚中腹」，利用油脂與溫度的平衡帶出鮪魚旨味；「槍烏賊」以彈性與刀工展示職人技術；「鰻魚」還原正宗日式燒鰻的甜鹹交織風味。

接著醬油醃製鮭魚卵的「鮭魚卵軍艦」，帶出圓潤海味，而作為壽司收尾的「鮪魚泥花卷」，讓味蕾以清爽的方式落幕。套餐還有「唐揚雞」與「玉子燒」，透過溫度與甜香替套餐點綴。

▲11月23日前在全合點壽司單筆消費滿1000元，可獲得價值1000元的商品兌換券。（圖／合點壽司提供）

配合台灣普發萬元政策，合點壽司也推出加碼活動，今日起至11月23日，在全台店鋪單筆消費滿1000元，結帳出示會員，即可獲得價值1000元的商品兌換券（128元×8張）。

▲壽司郎宣布與《褲褲兔》合作，聯名餐點送插卡。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎與《褲褲兔》的聯名活動從11月24日起至12月26日，首先是推出4款聯名餐點組合，每款皆附贈角色插卡或設計小物，「褲褲兔鮪魚萩餅」搭配大臉造型插卡1張，「炙燒羅勒派對3貫組」搭配全身造型插卡1張，「粉紅派對拼盤」附贈盲袋壓克力鑰匙圈1個，「褲褲兔雙拼派對餐」送洋芋片夾1個。

▲加購周邊商品「褲褲兔小物包」。（圖／壽司郎提供）

除了聯名餐點，還有2款加購商品，11月24日首先登場的是「褲褲兔小物包」（限量20,000個），消費滿500元即可用149元帶回家，而12月8日上市的「褲褲兔絨毛卡套夾」（限量10,000個）加購價為250元。

