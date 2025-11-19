ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

冬天到日韓玩雪！合掌村、天橋立一日遊買1送1　滑雪88折

▲▼Klook推出日韓滑雪優惠。（圖／Klook提供）

▲Klook推出日韓滑雪優惠。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著冬季來臨，許多人早以開始安排今年至明年的滑雪行程。旅遊電商平台Klook就從即日起至12月31日為止，推出「日韓冬季之旅」限時下殺優惠，包含冬季熱門行程買1送1、滑雪體驗88折。

▲▼Klook推出日韓滑雪優惠。（圖／Klook提供）

▲到長野看猴子泡湯。

日本與韓國因為距離近、航班時間短，加上從溫泉鄉、特色祭典到滑雪度假村應有盡有，豐富的冬天玩法成為台灣人出國首選。為此，Klook此次推出「日韓冬季之旅」優惠，包括每周一、三、日早上11點輪番推出如白川鄉合掌村、京都天橋立美山一日遊買1送1、雪地體驗7折券、溫泉體驗3折券等優惠。

▲▼Klook推出日韓滑雪優惠。（圖／Klook提供）

▲滑雪度假村也不能錯過。

同時搶攻滑雪市場，Klook也推出指定日韓滑雪體驗88折優惠，凡訂購日本滑雪體驗輸入折扣碼「JPSKI25」，或下訂韓國滑雪體驗輸入折扣碼「KRSKI25」，直接下殺88折，最高現省300元。最受歡迎的滑雪聖地如日本越後湯澤、富良野，韓國伊利希安江村度假村、維瓦爾第公園度假村都能預訂，一次滿足賞雪與滑雪的冬季願望。

▲▼東京車站丸之內，東京旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲KKday獨家販售東京車站站內人氣商場「GRANSTA」超值折價券。（示意圖／記者蔡玟君攝）

而旅遊電商KKday則與JR東日本旗下「Cross Station Development Company」合作，即日起起獨家販售東京車站站內人氣商場「GRANSTA」超值折價券，原等值1萬日圓的折價券，現只要8500日圓即可購得（約新台幣1700元），相當於85折優惠，可於GRANSTA內超過300家店舖消費，享受GRANSTA豐富多元的購物與餐飲體驗！

KKday日本分公司分享，台灣旅客回訪日本的比例非常高，KKday曾於2024年針對137名台灣旅客進行旅遊行為調查，至少有90%旅客會利用新幹線或特急列車造訪多個地區，其中針對「希望有效利用移動時間，享受購物與美食」的需求也很高，更有超過65%受訪者曾於東京車站的站內商場消費。

雙方除了聯合販售GRANSTA折價券外，也預計於2026年1月份推出GRANSTA「旅行組合套票」，主打將人氣鐵路便當、熟食、甜點、流行伴手禮等組成套票，讓旅客事先完成預約與付款，並於東京車站GRANSTA取貨，讓台灣旅客在等待享受日本高品質交通運輸服務的同時，也能有效利用零碎時間完成購物、用餐等娛樂休閒體驗。

關鍵字： Klook 日本旅遊 韓國旅遊 亞洲旅遊 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

希澈被始源按摩大慘叫　銀赫一旁拍攝完全不救XD

推薦閱讀

日韓玩雪體驗優惠　一日遊買1送1

日韓玩雪體驗優惠　一日遊買1送1

7-11推「動物方城市2」70款周邊

7-11推「動物方城市2」70款周邊

壽司郎×《褲褲兔》聯名11/24登場

壽司郎×《褲褲兔》聯名11/24登場

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

削麵師傅竟是機器人！天母排隊刀削麵

削麵師傅竟是機器人！天母排隊刀削麵

日本冬季必住4個溫泉鄉

日本冬季必住4個溫泉鄉

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

陽明山「楓樹、銀杏轉黃」　茶梅綻放

陽明山「楓樹、銀杏轉黃」　茶梅綻放

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

桃園仙草花節11/22登場！最美花期曝

桃園仙草花節11/22登場！最美花期曝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

「開賣即完售」蔡家牛排麵暫時休息

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

削麵師傅竟是機器人！天母排隊刀削麵

公主遊輪「2026、2027優惠」一次看

藏壽司再推3波「哆啦A夢」滿額贈

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

日韓玩雪體驗優惠　一日遊買1送1

7-11推「動物方城市2」70款周邊

壽司郎×《褲褲兔》聯名11/24登場

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

削麵師傅竟是機器人！天母排隊刀削麵

日本冬季必住4個溫泉鄉

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

陽明山「楓樹、銀杏轉黃」　茶梅綻放

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366