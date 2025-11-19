冬天到日韓玩雪！合掌村、天橋立一日遊買1送1　滑雪88折

▲Klook推出日韓滑雪優惠。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著冬季來臨，許多人早以開始安排今年至明年的滑雪行程。旅遊電商平台Klook就從即日起至12月31日為止，推出「日韓冬季之旅」限時下殺優惠，包含冬季熱門行程買1送1、滑雪體驗88折。

▲到長野看猴子泡湯。

日本與韓國因為距離近、航班時間短，加上從溫泉鄉、特色祭典到滑雪度假村應有盡有，豐富的冬天玩法成為台灣人出國首選。為此，Klook此次推出「日韓冬季之旅」優惠，包括每周一、三、日早上11點輪番推出如白川鄉合掌村、京都天橋立美山一日遊買1送1、雪地體驗7折券、溫泉體驗3折券等優惠。

▲滑雪度假村也不能錯過。

同時搶攻滑雪市場，Klook也推出指定日韓滑雪體驗88折優惠，凡訂購日本滑雪體驗輸入折扣碼「JPSKI25」，或下訂韓國滑雪體驗輸入折扣碼「KRSKI25」，直接下殺88折，最高現省300元。最受歡迎的滑雪聖地如日本越後湯澤、富良野，韓國伊利希安江村度假村、維瓦爾第公園度假村都能預訂，一次滿足賞雪與滑雪的冬季願望。

▲KKday獨家販售東京車站站內人氣商場「GRANSTA」超值折價券。（示意圖／記者蔡玟君攝）

而旅遊電商KKday則與JR東日本旗下「Cross Station Development Company」合作，即日起起獨家販售東京車站站內人氣商場「GRANSTA」超值折價券，原等值1萬日圓的折價券，現只要8500日圓即可購得（約新台幣1700元），相當於85折優惠，可於GRANSTA內超過300家店舖消費，享受GRANSTA豐富多元的購物與餐飲體驗！

KKday日本分公司分享，台灣旅客回訪日本的比例非常高，KKday曾於2024年針對137名台灣旅客進行旅遊行為調查，至少有90%旅客會利用新幹線或特急列車造訪多個地區，其中針對「希望有效利用移動時間，享受購物與美食」的需求也很高，更有超過65%受訪者曾於東京車站的站內商場消費。

雙方除了聯合販售GRANSTA折價券外，也預計於2026年1月份推出GRANSTA「旅行組合套票」，主打將人氣鐵路便當、熟食、甜點、流行伴手禮等組成套票，讓旅客事先完成預約與付款，並於東京車站GRANSTA取貨，讓台灣旅客在等待享受日本高品質交通運輸服務的同時，也能有效利用零碎時間完成購物、用餐等娛樂休閒體驗。