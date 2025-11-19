ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
日本冬季必住4個溫泉鄉！泡湯賞最美星空　體驗雪中溫泉街散步

▲泡湯,溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲許多旅客到日本旅遊會造訪在地溫泉鄉。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡玟君／綜合報導

最適合泡湯的季節到來，日本樂天旅遊這個冬季推出4大獨特溫泉鄉旅行提案，結合泡湯、星空、祭典與雪景，讓旅客感受日本溫泉文化。平台同時推出黑色星期五優惠，即日起限時釋出超過1000張住宿優惠券，最高可折抵5萬日圓（約新台幣1萬元）。

樂天旅遊觀察，日本溫泉鄉已成為旅客探索地方文化的重要目的地，越來越多旅客會以泉質、景觀與人文活動作為選擇依據，也帶動地方旅遊成長。

而根據樂天旅遊數據顯示，2025年10月至2026年2月台灣旅客預定入住山形、青森、石川與長野對比去年同期成長62%，平台也推薦該4個地區特色住宿與行程提案，成為旅人這個冬天赴日旅遊另一選擇。

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

▲山形縣的銀山溫泉。（圖／日本觀光局）

山形縣的銀山溫泉以積雪景觀與溫泉街交織的浪漫景色聞名，入夜後的溫泉街在雪光與湯煙映照下格外迷人，旅客亦可體驗雪中露天風呂和雪造神社。

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼小野川湯杜匠味庵山川溫泉旅館。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

樂天旅遊推薦「小野川湯杜匠味庵山川溫泉旅館」，以融合雪景與和風美學的設計風格，重新詮釋雪見溫泉的魅力。館內設有榻榻米客房與露天湯池，部分房型可直接欣賞雪中河川與蒸氣交織的景色。

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

▲擁有日本第一星空景觀的阿智村。（圖／日本觀光局）

位於長野縣南部的阿智村擁有全日本數一數二的星空景觀而聞名，由於地處山谷、光害極低，每到夜晚，滿天繁星如銀河般傾瀉，成為冬季旅客心中的夢幻秘境。村內的昼神溫泉以弱鹼性單純硫磺泉聞名，泉質溫和細緻，被稱為「美肌之湯」，能在觀星之餘舒緩身心。

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

▲山星飯店 & 豪華露營。（圖／樂天旅遊提供）

旅客不妨入住「山星飯店 & 豪華露營」，體驗結合觀星設計與露天湯池的獨特旅宿，整體建築以木質與玻璃構成，營造通透明亮的空間感。

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

▲弘前城雪燈籠祭。（圖／日本觀光局）

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼旅宿「Towadakohan Sakura」鄰近十和田湖。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

而青森縣最著名的冬日祭典之一就是「弘前城雪燈籠祭」，當夜幕降臨時，燈影在白雪間閃爍，映照出夢幻又莊嚴的冬夜景致。十和田湖也是青森代表景點，其中旅宿「Towadakohan Sakura」距離湖邊僅數步之遙，能在房內欣賞十和田湖的靜謐景致；館內設有大浴場與溫泉設施，並以現代設計融入自然元素，營造舒適的度假氛圍。

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

▲石川縣的鵜祭。（圖／日本觀光局）

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼每天只接待一組的度假別墅「Wat Resort Seafront Okunoto」。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼日本溫泉泡湯提案。（圖／樂天旅遊提供）

位於北陸地區的石川縣，則以冬季海景與傳統祭典聞名，每年冬季舉辦的「鵜祭」為當地重要活動之一。而位於七尾灣沿岸的度假別墅「Wat Resort Seafront Okunoto」，以一日只接待一組的私旅設計打造專屬度假體驗，館內設有私人桑拿與露台，可邊感受海風、邊放鬆身心。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 泡湯旅遊 日本東北旅遊 日本中部旅遊 關都旅遊 國外特色系列 飯店旅館 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

日本冬季必住4個溫泉鄉

