藏壽司再推3波「哆啦A夢」滿額贈　壓克力立牌11/25搶先登場

▲藏壽司再推3波哆啦A夢滿額贈，壓克力立牌11/25搶先登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司與日本人氣動漫「哆啦A夢」聯名扭蛋已經在11月14日登場，今日再宣布推出3波滿額贈，「壓克力立牌」11月25日搶先登場，接著還有「圓盤」、「束口袋」，單筆消費滿1200元並完成指定條件，就可免費帶回家。

▲「哆啦A夢」圓盤。（圖／藏壽司提供）

藏壽司今日宣布再推一系列哆啦A夢可愛爆表的限量周邊，透過連續3波滿額贈活動接力送出。壓克力立牌搶先在11月25日起登場，單筆消費滿1200元，並追蹤官方IG、加入LINE好友並綁定會員，就可免費獲得，共有4款造型，限量1萬3000個。

▲「哆啦A夢」束口袋。（圖／藏壽司提供）

第2波要送的是圓盤，緊接著於12月2日開跑，共有2款設計，限量1萬4000個；滿額贈第3波則是12月9日開始，有2款束口袋要送大家，來收納小物或外出使用都超方便，限量1萬4000個。

▲壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到。（圖／記者黃士原攝）

另外，壽司郎冬季限定活動「感蟹祭」今日登場，集結了松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹，其中主打的「水煮松葉蟹」50元就吃得到。相較松葉蟹，「蟹膏紅雪蟹（80元）」的甜味、蟹香更濃厚，搭配濃郁蟹膏一同入口，鹹香與鮮味交融。

▲爆量3種海味軍艦。（圖／記者黃士原攝）

「北海道產帝王蟹海苔包（50元）」選用北海道帝王蟹肉，搭配清香檸檬點綴，打造一口即可品味的奢華海苔包。若想一次滿足味蕾，品牌推薦「豪華蟹總匯（120元）」，以紅雪蟹、松葉蟹及較少見的深海紅蟹，3種蟹肉層層堆疊像座小山，再佐以蟹膏與鮭魚卵點綴。