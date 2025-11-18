奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》　即起開賣、送常設展門票

▲台南奇美博物館明年推出VR體驗《消失的法老》。（圖／excurio提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南奇美博物館從明年1月29日起推出史詩級大展《埃及之王：法老》，掀起網友討論熱潮。現在館方再宣布，開展時同步推出全新VR沉浸式體驗《消失的法老》（The Horizon of Khufu），民眾只要戴上VR裝置，就能深入古夫金字塔看王后密室，還能360度俯瞰開羅，活動從即日起開放線上購票，購票就送常設展參觀。

▲▼全新VR體驗《消失的法老》讓民眾可以深入古夫金字塔。（圖／excurio提供）

奇美博物館將2026年訂為埃及年，提供民眾最完整的古埃及體驗。此次VR設施是與HTC VIVE Arts合作，引進由沉浸式VR探險體驗國際先驅excurio精心製作的VR節目《消失的法老》。該節目自2022年於巴黎首演後，已吸引全球逾200萬人次體驗，並在法、英、美等地造成轟動，明年將是首度在台灣登場。

▲▼也能俯瞰開羅全貌。（圖／excurio提供）

民眾可透過VR體驗，進到古夫金字塔深處，抵達目前仍為禁地的王后密室，還能躍上146公尺高的金字塔頂端，360度俯瞰開羅的壯麗全景；甚至能乘坐太陽船漫遊尼羅河，並親臨國王古夫（Khufu）的葬禮現場，見證古老的防腐儀式。整個過程如同置身電影故事中，臨場感十足。

為確保內容具備最高的真實性與嚴謹度，《消失的法老》特別攜手美國哈佛大學吉薩考古專案計畫團隊（Giza Project）合作，結合歷史、建築與科學，運用現場蒐集的數據與多年研究資料打造實景，包括古夫金字塔內部和周圍環境的畫面，皆採用實地全息掃描，透過虛擬引擎以1：1比例精確重建，歷時18個月才完成。

奇美博物館也表示，《消失的法老》節目長達45分鐘，將於2026年1月29日至2027年1月10日登場，地點為館內全新打造的「VR體驗廳」，限8歲以上體驗。活動從即日起於官網獨家販售，明年1月29日起另開放現場購票，凡購買VR節目即免費贈送常設展參觀。