ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》　即起開賣、送常設展門票

▲▼奇美博物館VR體驗《消失的法老》。（圖／excurio提供）

▲台南奇美博物館明年推出VR體驗《消失的法老》。（圖／excurio提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南奇美博物館從明年1月29日起推出史詩級大展《埃及之王：法老》，掀起網友討論熱潮。現在館方再宣布，開展時同步推出全新VR沉浸式體驗《消失的法老》（The Horizon of Khufu），民眾只要戴上VR裝置，就能深入古夫金字塔看王后密室，還能360度俯瞰開羅，活動從即日起開放線上購票，購票就送常設展參觀。

▲▼奇美博物館VR體驗《消失的法老》。（圖／excurio提供）

▲▼全新VR體驗《消失的法老》讓民眾可以深入古夫金字塔。（圖／excurio提供）

▲▼奇美博物館VR體驗《消失的法老》。（圖／excurio提供）

奇美博物館將2026年訂為埃及年，提供民眾最完整的古埃及體驗。此次VR設施是與HTC VIVE Arts合作，引進由沉浸式VR探險體驗國際先驅excurio精心製作的VR節目《消失的法老》。該節目自2022年於巴黎首演後，已吸引全球逾200萬人次體驗，並在法、英、美等地造成轟動，明年將是首度在台灣登場。

▲▼奇美博物館VR體驗《消失的法老》。（圖／excurio提供）

▲▼也能俯瞰開羅全貌。（圖／excurio提供）

▲▼奇美博物館VR體驗《消失的法老》。（圖／excurio提供）

民眾可透過VR體驗，進到古夫金字塔深處，抵達目前仍為禁地的王后密室，還能躍上146公尺高的金字塔頂端，360度俯瞰開羅的壯麗全景；甚至能乘坐太陽船漫遊尼羅河，並親臨國王古夫（Khufu）的葬禮現場，見證古老的防腐儀式。整個過程如同置身電影故事中，臨場感十足。

為確保內容具備最高的真實性與嚴謹度，《消失的法老》特別攜手美國哈佛大學吉薩考古專案計畫團隊（Giza Project）合作，結合歷史、建築與科學，運用現場蒐集的數據與多年研究資料打造實景，包括古夫金字塔內部和周圍環境的畫面，皆採用實地全息掃描，透過虛擬引擎以1：1比例精確重建，歷時18個月才完成。

奇美博物館也表示，《消失的法老》節目長達45分鐘，將於2026年1月29日至2027年1月10日登場，地點為館內全新打造的「VR體驗廳」，限8歲以上體驗。活動從即日起於官網獨家販售，明年1月29日起另開放現場購票，凡購買VR節目即免費贈送常設展參觀。

關鍵字： 台南旅遊 奇美博物館 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【移送突昏迷】嘉義癌末男試槍遭押猝死！初判疑氰化物中毒

推薦閱讀

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

小田急「浪漫特快」將換新

小田急「浪漫特快」將換新

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸

清境農場獲第2屆觀光亮點獎雙獎項肯定

清境農場獲第2屆觀光亮點獎雙獎項肯定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

公主遊輪「2026、2027優惠」一次看

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

台北人氣水餃「巧之味」12/1漲價

宜蘭「裝甲車香腸攤」一定要電話預訂

山下智久IG限動曬牛肉麵店家曝光

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

小田急「浪漫特快」將換新

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366