TWICE將來台「高雄全市應援」！7地標看燈光文字秀　還有主題號誌

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲TWICE首次完整體來台開唱，高雄市政府發動「全市應援」迎接。（上圖左／理想國提供，上圖右／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

TWICE出道10年舉行《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，11月22、23日將在高雄國家體育場開唱，也是首次以完整體來台。為了迎接TWICE，高雄市政府發動「全市應援」，規劃4大官方活動，7大建築有視覺藍應援燈光、雷射文字秀，高雄捷運全線更有3天限定的「TWICE獻聲進站廣播」，陪著ONCE們一起搭車前往演唱會。

高雄市政府表示，為迎接TWICE到來，規劃4大官方限定活動，包括即日起至11月24日為止的「巡迴快閃店」，在義享時尚廣場推出期間限定品項及特典。

▲▼TWICE將來台開唱，高雄地標建築點亮巡迴視覺藍。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲TWICE將來台開唱，高雄地標建築點亮巡迴視覺藍。上圖為高雄流行音樂中心。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼TWICE將來台開唱，高雄地標建築點亮巡迴視覺藍。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲捷運站也已看得到點燈。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

高雄7大地標級建築和景點也為TWICE打造「巡迴視覺藍燈光秀」，從11月18日至23日為止，每天下午5點30分至晚上11點，地點包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站。

▲▼TWICE將來台開唱，高雄地標建築點亮巡迴視覺藍。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼大港橋、衛武營等地標建築不只有點燈，11月18日起還有雷射字體「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」投影。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼TWICE將來台開唱，高雄地標建築點亮巡迴視覺藍。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

其中大港橋、衛武營國家藝術文化中心和中央公園捷運站1號出口，更加碼以雷射字體「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR 」投影，也是粉絲必拍亮點。

▲▼TWICE將來台開唱，高雄地標建築點亮巡迴視覺藍。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼高雄地標建築點亮TWICE巡迴視覺藍已吸引許多粉絲搶拍。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼TWICE將來台開唱，高雄地標建築點亮巡迴視覺藍。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

高雄更在11月18日至23日期間，將交通號誌燈都變成TWICE主題，可看到「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」，地點包括世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）- 中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口。

而從11月20日至23日期間，高雄捷運全線將由TWICE獻聲進站廣播，無論搭乘哪一條線，都能聽到成員們甜美的播報聲，陪同粉絲一起搭車前往演唱會現場。

關鍵字： TWICE 高雄旅遊 台灣特色系列

