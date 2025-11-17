花1萬住「嘉義最高酒店3.6萬元套房」2晚　再送早餐吃到飽

▲嘉義福容voco酒店單臥套房原本每晚3.6萬元，現在花1萬就能住2晚。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

政府普發現金1萬元已經陸續到帳，飯店業者也紛紛推出相關優惠。嘉義最高酒店「嘉義福容voco」從11月24日起至明年2月12日為止，推出3大住房專案，入住單臥套房2晚只要1萬元，或家庭旅客入住1晚，就送早、晚餐4人份。

嘉義福容voco此次3大住房專案最大亮點，就是原價每晚3萬6000元的單臥套房，現在1萬元就可入住2晚，還送隔日早餐，等於下殺1.39折。

▲家庭房。（圖／業者提供）

旅客也可選擇每天限量5間的「雙人度假組合」，入住高級客房連續兩晚，除了包括隔日早餐，加碼贈送一晚價值2000元的等值晚餐，可自由選在田園西餐廳享用半自助式晚餐，或於福粵樓品味粵式套餐。

家庭旅客則可選擇「四人一宿全餐專案」，入住高級客房2大床房型，除含翌日4客早餐，更附當日晚餐4客。可任選田園西餐廳1280元主餐一道，還能同步享受美、墨美食節的豐盛自助餐檯。

▲在館內餐廳用餐也有優惠。（圖／業者提供）

此外，即日起至12月31日為止，全館三間餐廳—Lobby Café、田園西餐廳、福粵樓—以及 Join’s Café & Bistro 酒吧 同步推出餐飲優惠。凡單次繳付訂金1萬元，即贈「福容家餐飲抵用券」3000元，可於明年1月31日前使用。

▲阿里山英迪格酒店。（圖／業者提供，下同）

▲入住送阿里山森林遊樂區門票與森林鐵路支線車票。

阿里山英迪格則從即日起至11月30日為止推出「無憂住含早晚」住宿加碼專案，凡於官網預訂並入住，即可享受一泊二食的雙人住宿，額外加贈阿里山森林遊樂區門票2張與阿里山森林鐵路支線車票4張，雙人成行每晚未稅價1萬6500元起，並提供免費森林遊樂區定時接駁車。

▲走在步道間享受芬多精洗禮。

旅客可利用森林遊樂區門票走訪山中，搭乘知名森林小火車，遊走在山林間，感受純淨的空氣與靜謐氛圍，並能夠近距離接觸數百甚至千年以上的巨木，如山林巨木、香林神木及光武檜，感受大自然豐沛旺盛的生命力。

在所有步道其中，水山療癒步道更是近年最受遊客歡迎的自然步道之一，全長約1.6公里，沿途可見檜木、蕨類及苔蘚群落，被旅人稱為「會讓人安靜下來的森林」，在此身心盡情舒展弛放，找回最簡單、樸實的生活節奏。