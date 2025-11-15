嘉義綠色小旅行！觀海樓遠眺溼地、候鳥　休閒漁場體驗搭環保船

▲嘉義東石、布袋每年都能看到候鳥蹤跡。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

每年10月至翌年4月是候鳥遷徙的重要季節，嘉義縣東石、布袋地區因地勢平坦、潮間帶豐富而成為候鳥休息中繼站。嘉義縣文化觀光局就推出親子賞鳥主題活動「鷺境嘉義」，以「賞鳥、護生態、玩創意」為主軸，串聯在地景點與濕地，打造一場綠色旅程。

▲▼觀海樓是推薦欣賞候鳥的好去處。

東石鰲鼓濕地森林園區是賞鳥愛好者的生態聖地，其中「觀海樓」為鰲鼓濕地制高點，登上高樓即可遠眺外傘頂洲與濕地美景。觀海樓設置3台免費高倍率望遠鏡，可近距離觀察成群的鸕鶿、雁鴨、鷸鴴等水鳥生態，駐點人員也會隨時分享最新鳥況與生態觀察重點，是認識濕地鳥類的最佳地點。

▲▼東石向禾休閒漁場。

鄰近推薦順遊景點則可前往「東石向禾休閒漁場」，這裡種植紅樹林與南美蟛蜞菊，兼具護岸與淨水功能，讓民眾能在園區內體驗划環保船、摸文蛤、釣魚等體驗，其中由回收保麗龍及海漂廢棄物打造的「海盜船」最具亮點，透過寓教於樂讓遊客在體驗中學習環保與生態的重要性。

▲▼美好船屋。

「布袋好美船屋」則以手作推動地方再生，推出「廢材變水水背包吊飾」及「廢材變生氣盎然的植栽」等體驗，讓遊客將蚵架廢材重新創造成藝術品，為環境盡一份心力。