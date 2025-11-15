ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

嘉義綠色小旅行！觀海樓遠眺溼地、候鳥　休閒漁場體驗搭環保船

▲▼嘉義觀海樓。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義東石、布袋每年都能看到候鳥蹤跡。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

每年10月至翌年4月是候鳥遷徙的重要季節，嘉義縣東石、布袋地區因地勢平坦、潮間帶豐富而成為候鳥休息中繼站。嘉義縣文化觀光局就推出親子賞鳥主題活動「鷺境嘉義」，以「賞鳥、護生態、玩創意」為主軸，串聯在地景點與濕地，打造一場綠色旅程。

▲▼嘉義觀海樓。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼觀海樓是推薦欣賞候鳥的好去處。

▲▼嘉義觀海樓。（圖／嘉義縣政府提供）

東石鰲鼓濕地森林園區是賞鳥愛好者的生態聖地，其中「觀海樓」為鰲鼓濕地制高點，登上高樓即可遠眺外傘頂洲與濕地美景。觀海樓設置3台免費高倍率望遠鏡，可近距離觀察成群的鸕鶿、雁鴨、鷸鴴等水鳥生態，駐點人員也會隨時分享最新鳥況與生態觀察重點，是認識濕地鳥類的最佳地點。

▲▼嘉義東石向禾休閒漁場。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼東石向禾休閒漁場。

▲▼嘉義東石向禾休閒漁場。（圖／嘉義縣政府提供）

鄰近推薦順遊景點則可前往「東石向禾休閒漁場」，這裡種植紅樹林與南美蟛蜞菊，兼具護岸與淨水功能，讓民眾能在園區內體驗划環保船、摸文蛤、釣魚等體驗，其中由回收保麗龍及海漂廢棄物打造的「海盜船」最具亮點，透過寓教於樂讓遊客在體驗中學習環保與生態的重要性。

▲▼嘉義美好船屋。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼美好船屋。

▲▼嘉義美好船屋。（圖／嘉義縣政府提供）

「布袋好美船屋」則以手作推動地方再生，推出「廢材變水水背包吊飾」及「廢材變生氣盎然的植栽」等體驗，讓遊客將蚵架廢材重新創造成藝術品，為環境盡一份心力。

關鍵字： 嘉義旅遊 賞鳥旅遊 農場旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

推薦閱讀

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

台中新地標「綠美圖」開箱！

台中新地標「綠美圖」開箱！

Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

開箱羅馬米其林1星鑰藝術酒店

開箱羅馬米其林1星鑰藝術酒店

古董車迷天堂！從F1收藏逛到教父同款林肯

古董車迷天堂！從F1收藏逛到教父同款林肯

只賣日式咖哩麵包！還入選花蓮500碗

只賣日式咖哩麵包！還入選花蓮500碗

嘉義旅色小旅行　追候鳥、划環保船

嘉義旅色小旅行　追候鳥、划環保船

桃機服務楷模讓「法國太太」記住台灣的人情味

桃機服務楷模讓「法國太太」記住台灣的人情味

開箱廣藏市場人氣甜米露攤！

開箱廣藏市場人氣甜米露攤！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

最新「北海溫泉洲際酒店」開箱

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

桃園台茂有聖誕光霧音樂秀、氣球派對

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

桃園580元羊肉爐吃到飽！

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

花蓮24小圖書館最快明年底啟用

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

台中新地標「綠美圖」開箱！

Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

開箱羅馬米其林1星鑰藝術酒店

古董車迷天堂！從F1收藏逛到教父同款林肯

只賣日式咖哩麵包！還入選花蓮500碗

嘉義旅色小旅行　追候鳥、划環保船

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366