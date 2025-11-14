樂麵屋大直美麗華店11/17開幕　姓名同音1字「加購拉麵享5折」

▲樂麵屋原味豚骨拉麵。（圖／豆府集團提供）

記者黃士原／台北報導

繼汐止遠雄店後，日式拉麵品牌「樂麵屋」宣布11月17日進駐大直美麗華百樂園，開幕當天祭出拉麵配料1元加購優惠，11月19日前姓名中有「樂麵屋美麗華」任一同音字，即可用5折加購原味豚骨拉麵。

2006年創立的樂麵屋，是台灣首家讓客人選擇自己喜歡口味的拉麵店，可以自行決定麵條粗細與硬度、湯頭濃度，希望讓客人吃完之後覺得滿足又幸福，主要為豚骨拉麵，但有原味、醬油、辣味、焦蔥等多種口味，價格230元起。

▲樂麵屋可免費加麵。（圖／豆府集團提供）

樂麵屋更提供15種配料讓消費者隨心搭配，無論是肉食主義最愛的五花叉燒、雞胸叉燒，或蔬食派最喜歡的菠菜、木耳、蔥絲等，每份30元起，想吃什麼就搭配什麼。

繼汐止遠雄店後，樂麵屋11月17日進駐大直美麗華百樂園，同時推出開幕優惠，當天出示官方粉絲團活動貼文截圖，任點一碗拉麵，溏心蛋、溫泉蛋、筍乾、菠菜、木耳等11種人氣配料加購價只要1元。11月17日至11月19日，只要姓名中有「樂麵屋美麗華」任一同音字，出示身分證明文件，內用任點一碗拉麵，加購原價240元的原味豚骨拉麵只要5折。

▲一幻蝦味噌拉麵。（圖／記者黃士原攝）

另外，壽司郎冬季限定活動「感蟹祭」近日登場，除了多蟹肉壽司外，還與北海道拉麵名店「一幻」首度攜手合作，推出「一幻蝦味噌拉麵（160元）」，湯底特別選用甜蝦，並加入台灣在地葡萄蝦，以小火細熬數小時，融合味噌醬底後，濃郁卻不膩口，再綴上蝦味麵酥，讓整碗拉麵充滿濃厚蝦味。