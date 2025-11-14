ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華　5款口味開賣

▲東京三明治名店「Ginza Sand」快閃晶華　11/20開賣4款熱賣品項。（圖／晶華提供）

▲東京三明治名店「Ginza Sand」快閃晶華。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

繼東京代官山貴婦甜點「DOLCE TACUBO」之後，台北晶華酒店11月20日至12月31日邀請東京銀座三明治名店「Ginza Sand」來台客座，帶來4款店內熱賣品項、1款專為晶華打造的口味，除了可以在飯店的美食平台預購外帶，也可以在2樓上庭酒廊享用。

2019年創立於東京銀座的「Ginza Sand」，是一家晚間限定的高級三明治專賣店，創辦人森本龍一於2005年從會員制酒吧起家，他觀察應酬與續攤文化盛行的日本，顧客在微醺之際特別喜歡溫暖又有飽足感的料理，於是鎖定深受客人喜愛的炸豬排三明治，並發展出不同口味。

▲東京三明治名店「Ginza Sand」快閃晶華　11/20開賣4款熱賣品項。（圖／晶華提供）

▲香酥滑嫩玉子磚三明治。（圖／晶華提供）

此次「Ginza Sand」美食客座活動將帶4款店內熱賣的三明治，「香酥滑嫩玉子磚」將鬆軟滑嫩的炒蛋裹上麵衣，以170度高溫分兩階段油炸，呈現外層酥香、內裡柔嫩的雙重口感，夾入塗滿主廚特製美乃滋的吐司中，為確保口感與品質的完美狀態，該品項僅供內用，每份售價480元+10%。

▲東京三明治名店「Ginza Sand」快閃晶華　11/20開賣4款熱賣品項。（圖／晶華提供）

▲蒲燒鰻秘制美乃滋三明治。（圖／晶華提供）

「A5和牛菲力」選用日本A5黑毛和牛，外層裹上麵糊後以180度高溫油炸，呈現外層金黃酥脆、內裡柔嫩，佐以主廚自製牛肉汁提味，售價980元。「蒲燒鰻秘制美乃滋」則是將蒲燒鰻裹上薄脆麵衣，再用高溫油炸，搭配主廚特調美乃滋與山椒粉，售價780元。「紫蘇千層豚里肌」選用肉質細緻的豬里肌，切成薄片後先將其醃製入味，隨後與紫蘇葉層層堆疊，沾上麵包粉後進行油炸，再夾入抹上日式梅肉醬與有鹽奶油的吐司中，售價580元。

▲東京三明治名店「Ginza Sand」快閃晶華　11/20開賣4款熱賣品項。（圖／晶華提供）

▲紫蘇千層豚里肌。（圖／晶華提供）

「波士頓龍蝦塔塔」則是特別為晶華研發口味，先將龍蝦塊放入龍蝦高湯中燉煮入味，再裹上麵包粉高溫油炸成金黃酥香的龍蝦餅，搭配主廚特製塔塔醬，售價980元。

活動期間凡於2樓上庭酒廊點用任一款Ginza Sand三明治，每份餐點皆會附上日本店內人氣小點「酥炸馬鈴薯片」，由整顆馬鈴薯帶皮削切成厚片，入鍋油炸至金黃酥脆後撒上海鹽調味。

▲「松屋Ｘ松乃家」複合店昨開幕。（資料照／記者黃士原攝）

另外，全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店日前開幕（松屋西門町店改裝），同時供應牛肉飯與炸豬排餐點，官網也公布各式豬排菜單，定食類有小食豬排、招牌炸豬排、小食味噌豬排、招牌味噌豬排、嫩炸雞里肌、味噌雞里肌及本格唐揚炸雞可選，價格195元起。

除了定食，菜單中還有3款雙拼定食（280元至300元）、4款蓋飯（190元至230元）、2款咖哩（210元至240元），以及8款單品（20元至180元）。
 

關鍵字： 美食雲 晶華 Ginza Sand 三明治

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

推薦閱讀

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

499元爽嗑8款肉肉＋哈根達斯生啤暢飲

499元爽嗑8款肉肉＋哈根達斯生啤暢飲

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

加拿大航空機票85折起　免費中停日韓

加拿大航空機票85折起　免費中停日韓

萬元就能住文華東方酒店17坪客房

萬元就能住文華東方酒店17坪客房

搬離城市走進離島！自給自足開隱世餐廳

搬離城市走進離島！自給自足開隱世餐廳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

桃園580元羊肉爐吃到飽！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

北海道名店「SOUP CURRY KING」登台

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

499元爽嗑8款肉肉＋哈根達斯生啤暢飲

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

加拿大航空機票85折起　免費中停日韓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366