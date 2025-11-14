東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華　5款口味開賣

▲東京三明治名店「Ginza Sand」快閃晶華。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

繼東京代官山貴婦甜點「DOLCE TACUBO」之後，台北晶華酒店11月20日至12月31日邀請東京銀座三明治名店「Ginza Sand」來台客座，帶來4款店內熱賣品項、1款專為晶華打造的口味，除了可以在飯店的美食平台預購外帶，也可以在2樓上庭酒廊享用。

2019年創立於東京銀座的「Ginza Sand」，是一家晚間限定的高級三明治專賣店，創辦人森本龍一於2005年從會員制酒吧起家，他觀察應酬與續攤文化盛行的日本，顧客在微醺之際特別喜歡溫暖又有飽足感的料理，於是鎖定深受客人喜愛的炸豬排三明治，並發展出不同口味。

▲香酥滑嫩玉子磚三明治。（圖／晶華提供）

此次「Ginza Sand」美食客座活動將帶4款店內熱賣的三明治，「香酥滑嫩玉子磚」將鬆軟滑嫩的炒蛋裹上麵衣，以170度高溫分兩階段油炸，呈現外層酥香、內裡柔嫩的雙重口感，夾入塗滿主廚特製美乃滋的吐司中，為確保口感與品質的完美狀態，該品項僅供內用，每份售價480元+10%。

▲蒲燒鰻秘制美乃滋三明治。（圖／晶華提供）

「A5和牛菲力」選用日本A5黑毛和牛，外層裹上麵糊後以180度高溫油炸，呈現外層金黃酥脆、內裡柔嫩，佐以主廚自製牛肉汁提味，售價980元。「蒲燒鰻秘制美乃滋」則是將蒲燒鰻裹上薄脆麵衣，再用高溫油炸，搭配主廚特調美乃滋與山椒粉，售價780元。「紫蘇千層豚里肌」選用肉質細緻的豬里肌，切成薄片後先將其醃製入味，隨後與紫蘇葉層層堆疊，沾上麵包粉後進行油炸，再夾入抹上日式梅肉醬與有鹽奶油的吐司中，售價580元。

▲紫蘇千層豚里肌。（圖／晶華提供）

「波士頓龍蝦塔塔」則是特別為晶華研發口味，先將龍蝦塊放入龍蝦高湯中燉煮入味，再裹上麵包粉高溫油炸成金黃酥香的龍蝦餅，搭配主廚特製塔塔醬，售價980元。

活動期間凡於2樓上庭酒廊點用任一款Ginza Sand三明治，每份餐點皆會附上日本店內人氣小點「酥炸馬鈴薯片」，由整顆馬鈴薯帶皮削切成厚片，入鍋油炸至金黃酥脆後撒上海鹽調味。

▲「松屋Ｘ松乃家」複合店昨開幕。（資料照／記者黃士原攝）

另外，全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店日前開幕（松屋西門町店改裝），同時供應牛肉飯與炸豬排餐點，官網也公布各式豬排菜單，定食類有小食豬排、招牌炸豬排、小食味噌豬排、招牌味噌豬排、嫩炸雞里肌、味噌雞里肌及本格唐揚炸雞可選，價格195元起。

除了定食，菜單中還有3款雙拼定食（280元至300元）、4款蓋飯（190元至230元）、2款咖哩（210元至240元），以及8款單品（20元至180元）。

