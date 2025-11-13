ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
持大巨蛋票根享優惠　北市2文青旅宿加贈台博館票、英文步行導覽

▲台北車站智選假日酒店,五月家青旅北車館。（圖／業者提供）

▲隸屬於IHG洲際酒店集團的台北車站智選假日酒店。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

看完大巨蛋賽事票根別丟！即日起至12月31日，凡持大巨蛋賽事或展演票根的旅客，即可享逾160間合作旅宿的專屬優惠，包括限定折扣、免費導覽、特色贈品等好康。其中，推薦兩家「文青系」旅宿，有入住贈台灣博物館門票，或是免費參加全英文步行導覽等。

▲台北車站智選假日酒店,五月家青旅北車館。（圖／業者提供）

▲台北車站智選假日酒店位於華陰街，全館擁有高速Wi-Fi、軟硬枕可依個人喜好選擇。（圖／業者提供）

台北車站智選假日酒店
 隸屬於IHG洲際酒店集團的台北車站智選假日酒店，位於交通便利的華陰街，周邊有赤峰街、寧夏夜市等人氣景點，能輕鬆探索台北各樣風情。凡入住即享免費智選早餐（選用有機蔬菜），全館高速Wi-Fi、軟硬枕可依個人喜好選擇，還有高水壓淋浴。

▲台北車站智選假日酒店,五月家青旅北車館。（圖／業者提供）

▲凡入住台北車站智選假日酒店享免費早餐（選用有機蔬菜）。（圖／業者提供）
看準展演人潮帶動的城市遊逛動能，飯店以「住在市中心、走進文化核心」為發想，加入「大巨蛋好宿PASS」並推出《智選新文青博物館之旅》：凡透過 IHG官網、APP 或致電直訂雙人房，即贈「國立臺灣博物館四館聯票」兩張，讓旅客盡情享受台灣博物館的歷史、美學與現代設計。

▲台北車站智選假日酒店,五月家青旅北車館。（圖／業者提供）

▲五月家青旅北車館因為外籍客佔比約8成，有種「不出國，也像到了國外」的感受。（圖／業者提供）
五月家青旅北車館
 位於台北車站斜對面的五月家青旅北車館，坐落於歷史悠久的北門區，許多房型與大廳視野皆能俯瞰北門及台博館鐵道部園區，周邊更密集串起許多日治時期的古蹟建築，如台北郵局和三井倉庫等。館內設計以白色、原木為基調，客房從雙人套房到 4 人、12 人上下舖都有，因為外籍客佔比約8成，有種「不出國，也像到了國外」的感受，是當地人與國際旅客交流的絕佳場所。

▲台北車站智選假日酒店,五月家青旅北車館。（圖／業者提供）

▲位於台北車站斜對面的五月家青旅北車館，許多房型與大廳視野皆能俯瞰北門及台博館鐵道部園區。（圖／業者提供）
北車館攜手 Like It Formosa 來去福爾摩沙，推出全英語 Free Walking Tour「Golden Age 老台北風華漫遊」。集合點在北門捷運站 2 號出口，每日 15:00 開始，行程約 2–3 小時、採小費制；人數多時會加派導覽員以維持小團品質。

▲台北車站智選假日酒店,五月家青旅北車館。（圖／業者提供）

▲五月家青旅北車館「Golden Age 老台北風華漫遊」。（圖／業者提供）

「Golden Age 老台北風華漫遊」路線沿著北門—鐵道部—大稻埕—霞海城隍廟，由在地年輕人以生動故事講述 1920s 臺北的商貿興盛、洋樓風華與新舊產業交織的城市記憶。

迪化街是外籍客心中的台北必訪商圈，從南北貨、布料、茶行到文創選物，傳統與新潮並陳。導覽結束後，旅客能在迪化街一帶停留，選購小籠包造型瓷器、文創小物、甜點與伴手禮，將老台北的記憶帶回家。

▲迪化街年貨大街,兔年,辦年貨,春年,乾貨,零嘴,年節禮品。（圖／記者謝婷婷攝）

▲迪化街年貨大街。（圖／ETtoday資料照）
大巨蛋好宿PASS活動
即日起至12月31日，持大巨蛋賽事或展演票根的旅客，可享受包括住宿升等、免費導覽、特色好禮等專屬優惠。更有「好宿成雙」抽獎活動，只要入住台北市合法旅宿並登錄住宿證明，即可參加抽獎，豐富獎品包括五星飯店住宿券、GoPro運動相機、手機穩定器等。

此外，11月15日與16日，大巨蛋B2美食街將舉辦快閃活動，現場設有夢幻打卡牆，旅客只要完成指定任務，即可參加扭蛋抽獎，包括提袋、毛巾、香皂、旅行盥洗包等超過1,000份小禮，送完為止。

