大苑子「鮮搾橘子紅茶」回來了　冬季限定果茶飲一次看

▲大苑子冬季限定「鮮搾橘子紅茶」回歸。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲「大苑子」冬季限定「鮮搾橘子紅茶」回歸，選用南投產的椪柑，打造酸甜滋味，11月14日起全門市開賣。另外，茶湯會目前最新果茶飲品為「柚虎系列」，搭配的是韓國蜂蜜柚子醬；鶴茶樓則推出「葡萄鶴頂紅茶」，能喝得到一粒粒飽滿葡萄果肉。

大苑子選用南投中寮的椪柑推出「鮮搾橘子紅茶」，椪柑現搾後結合醇厚錫蘭紅茶，還能吸到些許果粒，北區大杯售價75元，中南區售價70元，數量有限、售完為止。

▲有飲睽違2年再度推出升級版「有葡同享系列」。（圖／記者蕭筠攝）

有飲今年推出升級版「有葡同享系列」，一共有3款飲品。「多肉葡萄綠」使用巨峰葡萄搭配綠茶、多多，大杯售價79元；「酸V葡萄優優」則是搭配鮮奶、優格打製成冰沙，中杯售價79元；「葡萄沙沙Q凍」為新品，選用Q彈茶凍堆疊綿密葡萄冰沙、濃郁奶霜，大杯售價88元。

▲茶湯會今年推出全新「柚虎系列」。（圖／茶湯會提供）

▲鶴茶樓「丁丁葡萄鶴頂紅茶」預計11月15日上市 。（圖／鶴茶樓提供）

茶湯會目前最新果茶飲品為「柚虎系列」，使用韓國蜂蜜柚子醬入茶，品項包括「香柚鐵觀音」、「香柚翡翠綠」等，售價60元起。

鶴茶樓則推全新「丁丁葡萄鶴頂紅茶」，選用鶴頂紅茶為基底，搭配一粒粒飽滿葡萄果肉、Q彈鶴頂紅茶凍，中杯售價70元、大杯75元，預計11月15日上市。