ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大苑子「鮮搾橘子紅茶」回來了　冬季限定果茶飲一次看

▲▼大苑子冬季限定「鮮搾橘子紅茶」宣布回歸。（圖／大苑子提供）

▲大苑子冬季限定「鮮搾橘子紅茶」回歸。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲「大苑子」冬季限定「鮮搾橘子紅茶」回歸，選用南投產的椪柑，打造酸甜滋味，11月14日起全門市開賣。另外，茶湯會目前最新果茶飲品為「柚虎系列」，搭配的是韓國蜂蜜柚子醬；鶴茶樓則推出「葡萄鶴頂紅茶」，能喝得到一粒粒飽滿葡萄果肉。

大苑子選用南投中寮的椪柑推出「鮮搾橘子紅茶」，椪柑現搾後結合醇厚錫蘭紅茶，還能吸到些許果粒，北區大杯售價75元，中南區售價70元，數量有限、售完為止。

▲▼手搖飲品牌「有飲」睽違2年再度推出升級版「有葡同享系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲有飲睽違2年再度推出升級版「有葡同享系列」。（圖／記者蕭筠攝）

有飲今年推出升級版「有葡同享系列」，一共有3款飲品。「多肉葡萄綠」使用巨峰葡萄搭配綠茶、多多，大杯售價79元；「酸V葡萄優優」則是搭配鮮奶、優格打製成冰沙，中杯售價79元；「葡萄沙沙Q凍」為新品，選用Q彈茶凍堆疊綿密葡萄冰沙、濃郁奶霜，大杯售價88元。

▲▼「茶湯會X台灣虎航」聯名。（圖／茶湯會提供）

▲茶湯會今年推出全新「柚虎系列」。（圖／茶湯會提供）

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓「丁丁葡萄鶴頂紅茶」預計11月15日上市 。（圖／鶴茶樓提供）

茶湯會目前最新果茶飲品為「柚虎系列」，使用韓國蜂蜜柚子醬入茶，品項包括「香柚鐵觀音」、「香柚翡翠綠」等，售價60元起。

鶴茶樓則推全新「丁丁葡萄鶴頂紅茶」，選用鶴頂紅茶為基底，搭配一粒粒飽滿葡萄果肉、Q彈鶴頂紅茶凍，中杯售價70元、大杯75元，預計11月15日上市。

【你可能也想看】

►爽嗑桶下殺47折！速食店推限時優惠　雞腿堡「買1送1」
►披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元 
►「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 果茶飲 大苑子

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【紙飛機意外插頭上】浪漫婚禮突反轉！新人表情太真實

推薦閱讀

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

前往日本中部山岳地區

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

手控過山車穿梭雲霧森林！

手控過山車穿梭雲霧森林！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

桃園580元羊肉爐吃到飽！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄

東京寶可夢樂園明年2月開幕

蘇澳瓏山林飯店宣布暫時休館

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366