二世谷奢華新旅宿將開幕！房內泡湯遠眺山景　360度天台賞星空

▲▼北海道二世谷Chalet Ivy Weiss。（圖／業者提供）

▲北海道二世谷即將開幕的隱世奢華酒店「Chalet Ivy Weiss」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

北海道熱門滑雪地「二世谷」又有新飯店開幕！精品度假酒店「Chalet Ivy Weiss」宣布將於今年冬季正式迎賓，旅客在客房內就可欣賞羊蹄山、二世谷群峰，還能在大浴場享受溫泉放鬆身心，即日起開放預訂。

▲▼北海道二世谷Chalet Ivy Weiss。（圖／業者提供）

▲所有客房均享有大面落地窗景。（圖／業者提供）

▲▼北海道二世谷Chalet Ivy Weiss。（圖／業者提供）

▲房內就能享受天然湧泉溫泉池。

「Chalet Ivy Weiss」坐落於北海道二世谷 Hanazono Weiss 區、海拔約 450 公尺的靜謐山巔，全館設有87間客房，每間客房均享有大面落地窗景，飽覽羊蹄山與二世谷群峰全景，享受被山林綠意環抱的獨特體驗，並設有天然湧泉溫泉池與滑雪板裝備專用置物櫃。

▲▼北海道二世谷Chalet Ivy Weiss。（圖／業者提供）

▲餐廳示意圖。

飯店設有一間餐廳、兩間Lounge與一間酒吧。餐廳「The Haruka」以北海道當季食材入饌，從器皿到擺盤皆呼應山林意象；酒吧「Bar 450」蒐羅精選北海道威士忌、葡萄酒與精釀啤酒，並以在地素材創作原生調酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼北海道二世谷Chalet Ivy Weiss。（圖／業者提供）

▲▼館內也設有能飽覽山景的大浴場。

▲▼北海道二世谷Chalet Ivy Weiss。（圖／業者提供）

大廳Lounge是一處全日空間，適合長坐閱讀或與友人相聚；位於8樓的「雲海 Lounge」，則將群山納入窗景，旅客能在此欣賞雲海、山景並小酌一杯。此外，館內設有引進天然泉脈的大浴場、360度屋頂星空天台與山景健身房，讓旅客能遊走在不同空間中，享受酒店提供細膩服務與窗外絕景。

「Chalet Ivy Weiss」也為旅人規劃四季不同的特色體驗，隨著冬季到來，二世谷是聞名世界的粉雪天堂，酒店提供雪具租借、滑雪儲物與滑雪教學服務，讓旅客享受滑雪樂趣。

在其他季節，酒店也結合健行步道串起森林與溪谷，並可依旅客喜好安排漂流、釣魚、自駕與攝影行程，並定期推出以自然為題的體驗企劃，讓旅人無論何時造訪，都能與當季風土相逢。

▲▼北海道Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北海道Club Med Kiroro Peak行館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北海道Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

而在北海道擁有4座度假村的全包式度假品牌Club Med，即日起至11月30日為止推出冬季亞洲滑雪假期優惠，其中北海道滑雪含機票最低75折起，到明年4月都能體驗在北海道滑雪。

▲▼北海道Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼Club Med北海道滑雪度假村主打一出村即是雪場，還能報名滑雪課程。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北海道Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

Club Med在北海道共有Sahoro、Tomamu、Kiroro Grand以及主打奢華的謐靜探索系列「Kiroro Peak行館」4座度假村，主打一出村即是雪場，價格更包含雪票、三餐酒水、住宿、活動體驗、晚間精彩表演與主題party，還能報名滑雪課程，並提供兒童照護與多元親子玩雪體驗，讓大人小孩都能盡情享受度假與滑雪樂趣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

