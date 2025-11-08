ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
黃仁勳美食地圖新增「劉家莊牛肉爐」　網友讚：比得米其林還光榮

▲▼黃仁勳吃劉家莊。（圖／記者林東良翻攝）

▲黃仁勳吃劉家莊牛肉爐。（圖／記者林東良翻攝）

記者黃士原／台北報導

AI教父美食地圖再增一家！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日快閃來台，先是前往台積電台南3奈米廠參觀，接著又前往永康名店「劉家莊牛肉爐」用餐，現場有如明星見面會般的人潮洶湧，讓網友讚嘆「比得米其林還光榮」。

劉家莊牛肉爐是台南知名老字號溫體牛肉鍋，其招牌菜是牛肉爐，每天現宰之溫體牛結合牛骨湯的美味涮涮鍋，店內有許多特色私房牛肉菜色，包括炒牛雜、牛腸、牛心、牛肝、牛腰子、香滷牛肚、牛筋、牛腱等，幾乎是全牛料理。

▲劉家莊牛肉爐。（圖／永康區公所提供）

黃仁勳昨日下午搭機抵達台南機場，先是前往台積電台南3奈米廠參觀，接著又前往永康名店「劉家莊牛肉爐」用餐，不但爽嗑溫體牛火鍋，還請現場粉絲吃牛肉燥飯，更是對要求簽名、合影的粉絲們來者不拒，展現出極為親民的風格。

店家昨晚也在臉書發文致謝，「今天晚上是難忘的一晚！因為劉家莊從沒這麼熱鬧過，感謝大家的支持跟愛戴，在這裡也統一跟大家說聲謝謝，感謝各位致電與訊息祝福，今天晚上所有的人實在是都太熱情了，展現了我們台灣人最熱情的一面、很美好的一晚，劉家莊牛肉爐深深一鞠躬，再次謝謝大家」。

網友也在貼文底下留言道賀，「恭喜！實至名歸！永康之光」、「比得什麼米其林還光榮」、「雖然很想祝你們生意興隆⋯但一直都很興隆了」、「整間店直接鍍金」、「紅了⋯以後訂不到位了」。

▲黃仁勳現身莉莉水果店。（圖／民眾提供）

吃完劉家莊牛肉爐後，黃仁勳又前往人氣冰品店「莉莉水果店」外帶冰品、水果，準備登機時享用。該店也是台南知名店家，擁有70多年歷史，除了用各種色彩的水果當擺設外，也有許多新鮮水果切盤、冰品，以及北部旅客必點的薑汁番茄。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366