ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

CREMIA「甘王草莓霜淇淋」回歸　還有全新夢幻餅杯

▲▼CREMIA冬季限定「甘王草莓霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA冬季限定「甘王草莓冰淇淋」今年升級回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

「北海道霜淇淋之神」CREMIA冬季限定「甘王草莓冰淇淋」宣布回歸，使用來自日本福岡稀有巨型草莓製成，果香十足，今年更推出全新夢幻草莓餅杯，讓不少冰控們興奮直呼「終於」、「吃起來」。

CREMIA「甘王草莓冰淇淋」為台灣限定口味，選用日本福岡縣「甘王草莓」，比起一般草莓更大顆飽滿，口感酸甜多汁，加入北海道牛乳及鮮奶油製成濃醇霜淇淋，讓滋味更濃郁。

CREMIA臉書粉專釋出最新消息表示，甘王草莓冰淇淋於今年冬天再度回歸，更推出全新「草莓蘭朵夏餅杯」，以法式經典貓舌餅Langue de Chat為靈感製成，詳細販售時間、售價依官方公布為主。

▲▼COLD STONE找來Yahoo推出聯名冰品「芋宙漫遊」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE攜手Yahoo推出聯名冰品「芋宙漫遊」。

▲▼COLD STONE推萬聖節限定「酷黑紅絲絨」；冬季限定「極濃巧克力系列」加碼升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲冬季限定「極濃巧克力系列」今年同步升級回歸。

COLD STONE今年冬天則有超人氣「芋頭牛奶冰淇淋」回歸，並攜手Yahoo推出聯名冰品「芋宙漫遊」，使用芋頭牛奶冰淇淋為基底，拌入大甲芋泥、酥脆奶油餅乾，最後撒上軟Q小麻糬，打造雙倍濃芋滋味，還有ㄚ虎插卡和限定包裝，12月4日前限時開賣。

加碼還有經典「極濃巧克力冰淇淋」同步升級登場，加入可可粉增添濃郁苦甜滋味，一共有3款組合，「開心極濃巧」加入焦糖醬、比利時焦糖脆餅搭配開心果碎粒；「QQ極濃巧」拌入草莓、OREO餅乾，再撒上Q彈小麻糬及極濃巧克力粉；「紅絲絨極濃巧」結合巧克力醬、酥脆餅乾，最後放上紅絲絨蛋糕，僅販售至2026年1月8日。

【你可能也想看】

►三商炸雞買5送5！速食店限時優惠　摩斯「加11元多1杯飲料」
►PAUL「草莓千層派買1送1」來了　11/9起全門市限時3天開賣 
►Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」復刻回歸　加碼吃限量新口味

關鍵字： 美食情報 美食雲 CREMIA COLD STONE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【《頭文字D》輪椅版】阿北馬路狂飆過彎 網看傻：太窺賊了

推薦閱讀

ITF周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠

ITF周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠

百萬刷手旅展搶訂極光團　日本最夯

百萬刷手旅展搶訂極光團　日本最夯

CREMIA「甘王草莓霜淇淋」升級回歸

CREMIA「甘王草莓霜淇淋」升級回歸

東京迪士尼飯店呼籲外出別充行電源

東京迪士尼飯店呼籲外出別充行電源

台南商旅豐盛宵夜自助吧＋24小時咖啡廳

台南商旅豐盛宵夜自助吧＋24小時咖啡廳

佐賀新開幕海濱飯店！對望遼闊唐津灣

佐賀新開幕海濱飯店！對望遼闊唐津灣

花蓮24小圖書館最快明年底啟用

花蓮24小圖書館最快明年底啟用

桃園「少女粉麻糬」每日手搗限量20盒

桃園「少女粉麻糬」每日手搗限量20盒

阿里山賞楓必去4景點

阿里山賞楓必去4景點

黃仁勳美食地圖新增「劉家莊牛肉爐」

黃仁勳美食地圖新增「劉家莊牛肉爐」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

黃仁勳美食地圖新增「劉家莊牛肉爐」

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

藏身國家檔案館二樓玻璃屋咖啡！

台中「勤美草悟聖誕村」11/21開逛

隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

賴清德喊「5年後觀光產值破兆元」　盼國旅品質能加油

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

ITF台北旅展Buffet優惠餐券懶人包

鶴茶樓推「天線寶寶飲料杯」　還有聯名提袋、零錢包

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

ITF周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠

百萬刷手旅展搶訂極光團　日本最夯

CREMIA「甘王草莓霜淇淋」升級回歸

東京迪士尼飯店呼籲外出別充行電源

台南商旅豐盛宵夜自助吧＋24小時咖啡廳

佐賀新開幕海濱飯店！對望遼闊唐津灣

花蓮24小圖書館最快明年底啟用

桃園「少女粉麻糬」每日手搗限量20盒

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366