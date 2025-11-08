CREMIA「甘王草莓霜淇淋」回歸　還有全新夢幻餅杯

▲CREMIA冬季限定「甘王草莓冰淇淋」今年升級回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

「北海道霜淇淋之神」CREMIA冬季限定「甘王草莓冰淇淋」宣布回歸，使用來自日本福岡稀有巨型草莓製成，果香十足，今年更推出全新夢幻草莓餅杯，讓不少冰控們興奮直呼「終於」、「吃起來」。

CREMIA「甘王草莓冰淇淋」為台灣限定口味，選用日本福岡縣「甘王草莓」，比起一般草莓更大顆飽滿，口感酸甜多汁，加入北海道牛乳及鮮奶油製成濃醇霜淇淋，讓滋味更濃郁。

CREMIA臉書粉專釋出最新消息表示，甘王草莓冰淇淋於今年冬天再度回歸，更推出全新「草莓蘭朵夏餅杯」，以法式經典貓舌餅Langue de Chat為靈感製成，詳細販售時間、售價依官方公布為主。

▲COLD STONE攜手Yahoo推出聯名冰品「芋宙漫遊」。

▲冬季限定「極濃巧克力系列」今年同步升級回歸。

COLD STONE今年冬天則有超人氣「芋頭牛奶冰淇淋」回歸，並攜手Yahoo推出聯名冰品「芋宙漫遊」，使用芋頭牛奶冰淇淋為基底，拌入大甲芋泥、酥脆奶油餅乾，最後撒上軟Q小麻糬，打造雙倍濃芋滋味，還有ㄚ虎插卡和限定包裝，12月4日前限時開賣。

加碼還有經典「極濃巧克力冰淇淋」同步升級登場，加入可可粉增添濃郁苦甜滋味，一共有3款組合，「開心極濃巧」加入焦糖醬、比利時焦糖脆餅搭配開心果碎粒；「QQ極濃巧」拌入草莓、OREO餅乾，再撒上Q彈小麻糬及極濃巧克力粉；「紅絲絨極濃巧」結合巧克力醬、酥脆餅乾，最後放上紅絲絨蛋糕，僅販售至2026年1月8日。