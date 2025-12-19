ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
圓山飯店新制服首曝光　探訪圓山聯誼會五星設備

▲葉菊蘭引領圓山風華再現 重塑國家飯店榮耀。(採訪撰稿／記者曾雅玲；攝影剪輯／記者姜國輝)

▲▼ 專訪圓山飯店葉菊蘭董事長 。（圖／記者徐文彬攝）

▲圓山飯店近日再揭新亮點，全新設計的制服正式亮相！（圖／記者徐文彬攝，下同）

◎採訪：曾雅玲、楊智雯
◎攝影：徐文彬

文／楊智雯

擁有超過70年歷史的圓山飯店，在歲月的洗鍊下仍是台灣最具象徵意義的地標之一，自葉菊蘭接任董事長後，這座「國家門面」正「優雅革新」，繼翻新硬體、調整氣味與光線美學後，圓山飯店近日再揭新亮點，全新設計的制服正式亮相！

董事長葉菊蘭表示：「制服不是只是服裝，而是態度與精神的延伸」，她認為，一家國家級飯店要被世界記住，除了建築宏偉、菜色精緻，還要讓「人」成為最有溫度的風景，為了打造專業又不失時尚的形象，葉菊蘭親自參與制服設計，從布料到顏色都要求極高標準。

圓山飯店新制服的主色介於黑與灰之間，「這個顏色選不好就會看起來舊舊的、沒精神」，因此她特別要求布料必須帶有細緻光澤，並透過深灰與淺灰拼接呈現層次感，同時規定整體配色「不超過三種」，既穩重又不呆板，她希望制服不只是衣服，而是飯店專業與氣質的延伸，「當服務人員穿上這套衣服時，應該要覺得有榮譽感，覺得自己代表圓山、代表國家」，這樣的思維，也展現她對服務業「從外而內」的細節哲學。

▲▼ 專訪圓山飯店葉菊蘭董事長 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「圓山聯誼會」是台灣最早、最具象徵性的會員俱樂部之一。

圓山聯誼會開放新年期會員制

許多人提起圓山大飯店，想到的是華麗的中式建築與國家級的歷史意象，其實這座地標裡含金量很高的「圓山聯誼會」，是台灣最早、最具象徵性的會員俱樂部之一，也是飯店品牌記憶的一部分。

圓山聯誼會成立背景獨特，早期會員幾乎都是各界名流與企業家，入會門檻極高在當年需支付約45萬元入會費，目前聯誼會擁有約1,689位會員，多為終身制，且具「可傳承性」，會員子女可繼續延用資格，會員每月需繳交月會費約1萬多元，其中可折抵餐飲消費。

館內設施完整，擁有複合式中西餐廳、咖啡廳、VIP ROOM、奧林匹克標準游泳池及附屬設施健身房、三溫暖、HAR-TRU礦石粉網球場，休閒交誼廳設施有撞球室、桌球區、有氧舞蹈教室、兒童遊樂室、書報閱覽區等聚會遊樂場所，會員可以在這裡運動、泡湯、品茗、宴客。為了提升聯誼會的整體服務品質，葉菊蘭上任後推動「會員系統科技化」，並同步導入企業團體、1年期與20年期的新會員制，以更靈活友善的架構與時俱進，吸引新世代加入。

▲▼ 專訪圓山飯店葉菊蘭董事長 。（圖／記者徐文彬攝）

▲圓山聯誼會擁有奧林匹克標準規格泳池，成為會員最愛運動放鬆的空間。

▲▼ 專訪圓山飯店葉菊蘭董事長 。（圖／記者徐文彬攝）

▲健身房配備專業級有氧與重量訓練設備。

▲▼ 專訪圓山飯店葉菊蘭董事長 。（圖／記者徐文彬攝）

▲以溫暖色調與安全設計打造的兒童遊戲室，成為家庭會員最溫馨的休閒角落。

關鍵字： 圓山飯店 制服 圓山聯誼會 葉菊蘭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【阿嬤太勇了】鴿子卡容器出不來　阿嬤徒手抓全程超淡定XD

