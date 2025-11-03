6旅遊業者「普發萬元優惠」　入住送早晚餐、睡滿24小時

▲飯店業者推出普發萬元優惠。（圖／花蓮福容大飯店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

政府普發一萬元現金政策上路，各大飯店與旅遊業者紛紛祭出加倍回饋，包括入住即送早晚餐、指定日享24小時住房禮遇，甚至有旅行社推出日韓機票999元、歐洲團買一送一的超值方案。

▲JR東日本台北大飯店行政房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲JR東日本台北大飯店日本A5和牛涮涮鍋雙人套餐。（圖／業者提供）

1.JR東日本台北大飯店

JR東日本台北大飯店推出年度重點優惠「普發一萬放大術」住房專案，從11月11日起開放預訂，限時推出兩款冬季限定組合，結合日本料理郡司行雄主導的「HAYASE日本料理」的精緻料理與飯店精選房型，打造「一宿一宴」的冬日奢享之旅。

首波登場的「普發一萬放大術－冬季饗宴一泊二食住房專案」，原價2萬5377元，優惠價9999元。旅客可入住11坪雅致的都會客房，享用HAYASE日本料理「季節主廚會席料理」，從前菜到甜品共9道佳餚。

追求極致饗宴的旅人，絕不能錯過限量10間的「普發一萬放大術－極饗和牛一泊二食住房專案」，原價3萬3715元，超值優惠價1萬元，入住13坪大的行政尊榮客房一晚，享有行政酒廊專屬禮遇與Happy Hour暢飲時光；晚間於HAYASE日本料理品嚐「日本和牛涮涮鍋雙人套餐」，嚴選日本A5等級銘牌和牛搭配秘製醬汁與季節蔬菜，享受迷人滋味。

▲▼薰衣草森林集團除了推出線上旅展，在旅展現場也推出普發萬元優惠。（圖／薰衣草森林集團提供）

2.薰衣草森林集團

薰衣草森林集團也推出「普發萬元加倍放大術」，於11月7日至10日登場的「2025台北國際旅展」祭出滿萬送兩千住宿抵用券限時優惠，可用於旗下「尋路精選」、「緩慢」與「薰衣草森林」品牌住宿。

熱門優惠包括「尋路精選包棟住宿券」旅展價1萬6000元，最多可入住22名成人，平均每人僅727元；「緩慢一泊三食住宿券」熱銷價4599元，折扣最低至6折。「緩慢三天兩夜住宿券」7999元即可入住兩晚。

現場購買即可參加「轉轉森旅輪盤・通通有獎」，贏取香氛禮、折價券或限定贈品。每日前100名打卡者可獲「薰衣草森林台中新社園區免費入園券」，森旅人會員更有機會抽中「北海道來回機票」與「緩慢北海道住宿券」。

同時為慶祝品牌24週年，薰衣草森林台中新社園區同步推出11月壽星回饋活動：凡當月壽星出示身分證即可免費入園，並享特色餐飲「野餐籃」買一送一優惠，還能獲得薰衣草森林Select香氛商品買一送一。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

3.宜蘭綠舞國際觀光飯店

普發金即將入袋，宜蘭綠舞國際觀光飯店除了推出線上旅展優惠外，再限時加碼四大回饋。凡於11月30日前持旅展券完成預訂，並於2026年1月31日前入住，入住豪華湖畔Villa即贈「玥房型住宿券」一張，並享旺日免加價、大旺日加半價；周一至周四入住再享黑RURU CAFÉ人氣咖啡廳、擼LALA Sweets撸貓下午茶或日式味噌小火鍋午餐三選一，若安排三天兩夜，還加贈午餐小火鍋。

其中最受矚目的豪華庭園Villa與豪華湖畔Villa更祭出旅展獨家優惠，贈送二人免費入住，再享日式體驗五選二及虛擬高爾夫。周一至周四入住再加贈經典三選一。

▲花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

4.花蓮福容大飯店

花蓮福容大飯店趁著普發一萬，加上適逢15周年慶，推出「一起五夠嗨！花蓮福容15週年慶」專案，即日起至明年1月31日為止，兩人成行入住市景客房2340元起，周五、周日限量不加價，再加贈下次入住三折券、無動力單車3小時及SPA課程500元抵用券，飯店也同步推出限時加碼，即日起至11月10日為止，預訂12月指定日入住，還可享睡滿24小時再退房。

5.Klook

Klook也推出「放大你的萬元！買飯店送飯店」限時優惠，直接幫旅客把一萬元放大再放大。即日起至11月16日，於Klook訂購日本飯店最高可省1千元，還能加碼獲得台灣住宿金500元，不論是年底衝日本賞楓、跨年看夜景，和提前鎖定農曆春節在台灣度假，都能一次省好省滿。

Klook表示，於活動期間，旅客只要輸入指定優惠碼，於Klook訂購日本飯店即可享95折，最高折抵台幣1千元，數量有限先搶先贏。完成日本飯店訂單後，Klook再送「台灣住宿金500元」優惠碼，憑此優惠碼訂購指定台灣飯店滿2千元即可折抵500元，使用期限可至2026年2月28日。

此外，每周一、三、日限定優惠也輪番上陣，包含周一全球指定樂園下殺1折、釋出飯店「百元破盤價」優惠碼；周三放送日本飯店3折優惠；周日再推指定行程7折禮遇。

▲桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

6.易遊網

迎接11月「全民普發一萬」上路，易遊網即日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，不只祭出全站3折起的優惠，活動期間再推日韓機票999元、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團旅5折券等限量激殺爆品，更有跟團玩義大利4大城市買一送一。

易遊網分析，受惠「旅展促銷」與「全民普發一萬」的雙重利多推動，機票買氣明顯飆升，今年多家航空公司拉長促銷戰線，不僅比往年提前展開，出發日期更可訂至明年6到9月，加上明年上半年共有6個可搭配請假攻略爽放超過9天的超長連假，進一步帶動民眾搶先佈局明年假期。

此次易遊網線上旅展期間，每周五下午一點限量開搶日韓機票，單程含稅一口價只要999元；每周一至周四下午一點，則天天推出三間星級飯店祭出破盤價，包括五星級「高雄寒軒大飯店」、「墾丁凱撒大飯店」與人氣飯店「捷絲旅台南虎山館」，最低只要99元起。

▲義大利佛羅倫斯。（圖／記者蔡玟君攝）

搭上全民普發一萬政策熱潮，易遊網規劃爆省萬元的「折扣放大區」，歐洲線推薦「奧捷團旅10日」，第2人現折萬元超划算；此外，想直接到歐洲當地參團，「義大利當地跟團遊7日」走訪羅馬、威尼斯、佛羅倫斯、米蘭四大城市，每人含稅2萬2700元起，此次旅展更推出「買一送一」優惠。

業者也集結超過15間航空公司的旅展優惠票價，可一站搜尋比價，包含中華航空、長榮航空、星宇航空、新加坡航空、阿提哈德航空、日本航空、韓亞航空、國泰航空等，票價最低下殺55折起，還可併用折扣碼最高再減1000元。