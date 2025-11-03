ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
宜蘭新景點！舊穀倉改成製油所　還有3條山海主題小旅行

▲▼茶籽堂苦茶油製油所。（圖／業者提供）

▲宜蘭茶籽堂苦茶油製油所開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

知名品牌「茶籽堂」近日在宜蘭大南澳打造全新景點「茶籽堂苦茶油製油所」，以策展形式開放，讓大眾看見苦茶籽從栽植、採收到製油與再生應用的完整旅程，同時規劃三條主題遊程，均採預約制。

▲▼茶籽堂苦茶油製油所。（圖／業者提供）

▲展區內以5大主題呈現製作過程。

▲▼茶籽堂苦茶油製油所。（圖／業者提供）

▲展區以透明化設計展示製油工序。

茶籽堂苦茶油製油所由舊穀倉改造而成，總面積約80坪，包含30坪專業製油空間與50坪展覽區，展覽以五大主題區呈現「播種、培育、生產、風味到循環」的完整過程，並採透明化設計，公開展示16道製油工序中的關鍵8道步驟。參訪者可親眼見證每一滴苦茶油的誕生，也是「從產地開始的專業製油示範基地」。

此外，業者同步推出3條深度主題遊程，如「朝陽永續旅遊」，結合朝陽社區生態與地方創生體驗，行程串聯茶籽堂里海生活店、朝陽小舖、客來香餐廳、朝陽步道與漁港，最後走進苦茶園。

▲▼茶籽堂苦茶油製油所。（圖／業者提供）

▲還有3條結合在地社區的小旅行體驗。

第二條「企業志工假期」主打永續行動與社區服務，參與者將親手投入環境復育、農事支援等任務，並參訪朝陽小舖與苦茶園，以實際行動連結企業 ESG 與在地共榮；第三條「永續循環見學」則以製油所為核心，從天后宮出發，串聯信仰、農業與文化路徑。目前茶籽堂製油所與遊程皆採團體預約制，20人以上成團，導覽約1至1.5小時，參訪費用250元可折抵館內產品。

▲▼台泥DAKA園區鸚鵡螺圖書館奇幻之旅。（圖／業者提供）

▲台泥DAKA再生資源利用中心。（圖／業者提供，下同）

此外，為了助力地方復甦，位於進入花蓮第一站的「台泥DAKA 園區」宣布自11月起推出新場館「鸚鵡螺圖書館」，並規劃全新體驗遊程「鸚鵡螺圖書館奇幻之旅」，結合文明探索、產業永續與在地風土饗宴打造特色遊程，即日起開放預約

台泥DAKA園區自2020年開幕以來已吸引超過970萬人次造訪，是全台唯一取得政府觀光工廠認證的大型重工業工廠。此次全新開幕的「鸚鵡螺圖書館」設於台泥 DAKA 再生資源利用中心，由文明與自然的對話開場，串連花蓮永續轉型與環境教育，打造新旅遊地標。

▲▼台泥DAKA園區鸚鵡螺圖書館奇幻之旅。（圖／業者提供）

▲全景平台能俯瞰太平洋。

「台泥DAKA再生資源利用中心」是全台首座結合水泥窯與氣化爐的垃圾處理示範場域，已協助處理逾8.2萬噸生活垃圾、減碳 4.3 萬噸。由美國 KPF 建築事務所設計的建築榮獲2021年國際A&D設計大獎，頂樓平台可俯瞰太平洋與和平港電廠，全景視野成為熱門打卡點。

▲▼台泥DAKA園區鸚鵡螺圖書館奇幻之旅。（圖／業者提供）

▲品山海餐廳。

遊程特邀雲朗觀光外燴團隊操刀，在「品山海」餐廳推出花蓮風味午餐。以「吉安米」、「花樂發畜牧場」雞蛋與當季野菜入菜，搭配部落茶飲與「馬告一口小漢堡」小點，呈現最貼近後山土地的味道。

▲▼台泥DAKA園區鸚鵡螺圖書館奇幻之旅。（圖／業者提供）

▲透過最新的鸚鵡螺圖書館奇幻之旅，可以發現更多深度花蓮魅力。

用餐之餘，也能登上最高樓層，即可走進由「辜嚴倬雲植物保種中心」團隊打造的「百蕨園」，近百種蕨類植物交織出遠古生態的生命之美，象徵自然永續與生命延續。「鸚鵡螺圖書館奇幻之旅」現已開放預約，凡報名11月體驗行程者，將獲贈限量「水泥貓頭鷹公仔」一份。

關鍵字： 宜蘭旅遊 茶籽堂苦茶油製油所

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

