達美最新鹽湖城飛凡貴賓室開箱　擁全景跑道景觀、喝專屬特調

▲達美航空鹽湖城全新飛凡貴賓室啟用。（圖／達美航空提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

機場貴賓室服務越來越成為旅客選擇搭乘航司的誘因之一，達美航空近年積極打造全新貴賓室體驗，而近日，業者在美國鹽湖城國際機場（SLC）B航廈開幕最新「飛凡貴賓室」，這座佔地面積近千坪的空間可容納多達600位賓客，還喝得到專屬飲品。

▲▼達美航空鹽湖城全新飛凡貴賓室擁有全景跑道景觀，玻璃窗景可看到綿延山脈。

達美航空鹽湖城全新飛凡貴賓室以自然為靈感設計，並擁有全景跑道景觀，更設有多項為商務與休閒旅客精心打造的貼心設施，包括環繞式高級酒吧與九間隔音電話亭，提供安靜專注的工作空間。

餐飲方面，貴賓室設有現場新鮮製作的自助餐檯，供應沙拉、三明治等多樣現做料理，並設有兩處飲品吧台，提供咖啡、茶與汽水，其中一處為本貴賓室獨有的「Dirty Soda Bar」特色飲品區，源自猶他州的在地汽水調飲文化。

▲也有自助餐檯區。



隨著新貴賓室的啟用與多項創新服務上線，達美讓自鹽湖城出發的旅程更加流暢。SkyPriority 優先報到服務讓旅客可快速辦理登機手續；飛凡哩程常客計劃（SkyMiles）會員可透過 Fly Delta App 儲存「已知旅客編號（Known Traveler Number）」與護照資訊，使用「TSA PreCheck Touchless ID」快速通關。達美至臻商務艙旅客亦可享有全新「Delta One Check-in」專屬禮賓式報到體驗，預計於今年底前擴展至所有樞紐機場。

▲▼千坪空間讓旅人享有舒適的待機時光。





即日起，達美航空推出旅展限定促銷方案，台北–鹽湖城「達美至臻商務艙」來回優惠未稅價8萬6739元起，旅客可體驗達美飛凡貴賓室（Delta Sky Club）的尊榮服務。經濟艙來回優惠未稅價1萬7626元起，均須經過西雅圖轉機。

達美航空現在每天提供「台北－西雅圖」直飛服務，並採A350-900客機執飛，306個座位包括32個套房式「達美至臻商務艙」座位、48個「達美尊尚客艙」座位、36個「達美優悅經濟艙」座位以及190個經濟艙座位。

▲國泰航空「逸連堂」貴賓室入口。（圖／記者蔡玟君攝）

而國泰航空將位於香港國際機場的貴賓室「逸連堂」（THE BRIDGE）全新改裝設計，於今年5月重新開幕，貴賓室鄰近35號登機門，屬於中間位置，無論前往哪一處登機門都較方便，也是業者第一個使用人臉識別系統的機場貴賓室，讓旅客報到時再也不需出示登機證，掃臉即可進入。

▲逸連堂貴賓室分左右兩側。（圖／記者蔡玟君攝）

▲設有不同功能的座位區。（圖／記者蔡玟君攝）

「逸連堂」佔地2700平方公尺的空間以中式、國際美食區分成左、右兩區，整體空間延續國泰航空貴賓室一貫的沉穩、原木風格，選用櫻桃木、屏風設計、花崗岩和石灰岩，配以精挑細選、生氣盎然的植栽與家具，營造出溫馨雅緻，親切和諧的家居氣氛。

▲國際美食吃到飽區。（圖／記者蔡玟君攝）

「逸連堂」的使用時間為每天早上5點30分至隔日凌晨，關閉時間以最後一班國泰航空客機出發時間為準，讓旅客能在此更有餘裕的享受美食、美酒。

位於右側的國際美食區，設有「嚐味坊」與「悠然吧」。「嚐味坊」以Buffet形式提供沙拉、起司、甜點、紅酒燉牛肉等選擇，近期更加入韓食料理，有辣炒年糕、雜菜冬粉等選擇。

▲▼悠然吧喝得到國泰招牌特調。（圖／記者蔡玟君攝）

「悠然吧」則提供靠窗吧台座位，眼前是整面落地窗景，旅客可在此點到如國泰精選（奇異果汁特調）、薑汁森林、香橙之夢等國泰招牌特調，邊欣賞飛機起降。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲還有細緻的拉花咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

亦可點杯拉花咖啡，只見服務人員細心的將奶泡倒入義式濃縮咖啡中，並在拿鐵表面慢慢畫出如天馬、國泰航空品牌形象的圖案，每一杯都讓人覺得驚喜。

▲▼風味坊提供招牌小吃。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼百味坊有點心推車。（圖／記者蔡玟君攝）

左側中式美食區則設有「風味坊」與「百味坊」。「風味坊」提供招牌餐點如雲吞麵、擔擔麵、點心等，並不定時更換菜單。「百味坊」則提供國泰航空機場貴賓室全新餐飲概念，設有特製點心推車，供應熱騰騰的點心，還有現點現做的粢飯、酥脆蔥油餅及鹹酥雞割包。

▲淋浴間。（圖／記者蔡玟君攝）

而淋浴空間位於左側，鄰近中式美食區。與玉衡堂的淋浴間設計不同，逸連堂以素雅洗鍊的米色調打造典雅且寬敞舒適的洗浴空間，並提供完整的英國頂級品牌bamford備品，還有牙刷、刮鬍刀等用品在洗手台旁。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著疫後商務艙需求倍增，奢華市場蓬勃發展，各大航空公司紛紛投入全新客艙設計與更精緻的貴賓室服務，國泰航空也啟動一系列改造計畫。

除了推出最新的「爾雅商務艙」、逸連堂翻新開幕，同樣位於香港國際機場的「寰宇堂」頭等貴賓室也已暫時關閉整修，預計2026年重新開幕，在此期間，「玲瓏堂」成為臨時頭等專屬貴賓室，但只要符合使用資格，商務旅客也可使用「玉衡堂」頭等及商務貴賓室。在未來兩年，業者也將分別在香港、北京並首次於紐約甘迺迪機場設立旗艦貴賓室。