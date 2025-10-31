日韓機票999元限時開搶！跟團玩義大利買1送1、國旅五星飯店99元

▲桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接11月「全民普發一萬」上路，易遊網即日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，不只祭出全站3折起的優惠，活動期間再推日韓機票999元、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團旅5折券等限量激殺爆品，更有跟團玩義大利4大城市買一送一。

易遊網分析，受惠「旅展促銷」與「全民普發一萬」的雙重利多推動，機票買氣明顯飆升，今年多家航空公司拉長促銷戰線，不僅比往年提前展開，出發日期更可訂至明年6到9月，加上明年上半年共有6個可搭配請假攻略爽放超過9天的超長連假，進一步帶動民眾搶先佈局明年假期。

此次易遊網線上旅展期間，每周五下午一點限量開搶日韓機票，單程含稅一口價只要999元；每周一至周四下午一點，則天天推出三間星級飯店祭出破盤價，包括五星級「高雄寒軒大飯店」、「墾丁凱撒大飯店」與人氣飯店「捷絲旅台南虎山館」，最低只要99元起。

▲義大利佛羅倫斯。（圖／記者蔡玟君攝）

搭上全民普發一萬政策熱潮，易遊網規劃爆省萬元的「折扣放大區」，歐洲線推薦「奧捷團旅10日」，第2人現折萬元超划算；此外，想直接到歐洲當地參團，「義大利當地跟團遊7日」走訪羅馬、威尼斯、佛羅倫斯、米蘭四大城市，每人含稅2萬2700元起，此次旅展更推出「買一送一」優惠。

業者也集結超過15間航空公司的旅展優惠票價，可一站搜尋比價，包含中華航空、長榮航空、星宇航空、新加坡航空、阿提哈德航空、日本航空、韓亞航空、國泰航空等，票價最低下殺55折起，還可併用折扣碼最高再減1000元。



國旅、訂房同樣祭出破盤優惠，「捷絲旅台南虎山館」每晚含稅2099元起；想來趟輕奢渡假可選墾丁最新「Hotel dùa Kenting」，擁有全台唯一360度空中泳池以及絕美海景第一排視野，每晚含稅6800元起；想要體驗新開幕飯店，這次獨家搶先首賣「天成逸旅-蝴蝶谷」，主打房間內都有獨立湯屋，一泊三食方案含早餐、晚餐、消夜，每人含稅8888元起。

▲高雄承億酒店。（圖／業者提供）

而承億集團集結旗下「承億酒店」與「承億文旅」，自即日起至11月16日推出「文化旅行 島嶼漫遊」冬季線上旅展，開賣6款住宿券、1款餐飲套票，住宿券最低14折起、餐券下殺76折起，讓旅人輕鬆玩遍全台、享受五星級度假。

本次強打「承億集團聯合雙人住宿券」優惠價1899元，使用1張券可於平、旺日入住淡水吹風／花蓮山知道標準雙人房一晚，平、旺日加價可入住桃城茶樣子標準雙人房一晚。

使用兩張券則可於平、旺日入住潭日月標準雙人房一晚，以上若在平日周一至周四入住再視房況享免費升等房型；使用三張券可在平日入住五星承億酒店經典和式雙人房一晚，上述皆依房型人數提供早餐。

▲高雄承億酒店坐擁港都景觀。（圖／業者提供）

高雄承億酒店則推出「承億酒店經典和式雙人房平日住宿套票（五張一套）」，優惠價2萬4000元，平均單張4800元，憑券可入住承億酒店經典和式雙人房，還能享用自助式早餐。

還有「經典和式雙人房一泊二食住宿券」優惠價8888元，不僅平旺日適用，假日也能用，含兩客早餐及賀鴨郎或BAR KAO雙人套餐一套，可使用於入住當日晚餐，平日入住再享免費升等套房。

▲承億文旅潭日月方山水套房。（圖／業者提供）

承億文旅冬季線上旅展則祭出2款熱銷住宿券，本次旅展有「潭日月方山水獨賣套房平日雙人住宿券」，優惠價9999元，平日可入住潭日月方山水獨賣套房一晚，含兩客早餐；「潭日月一泊二食住宿券」，優惠價4999元，可於平旺日入住潭日月樂山標準雙人房一晚含早餐，並提供入住當日晚餐或翌日午餐（擇一），平日周一至周四入住視房況再享升等。