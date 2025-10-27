ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
御私藏開賣「萬聖節限定飲品」　限時2天買1送1

▲▼御私藏Cozy Tea Loft推出萬聖節限定飲品「鬼靈精怪」。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

▲御私藏推出萬聖節限定飲品「鬼靈精怪」。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

記者蕭筠／台北報導

迎接萬聖節，手搖飲「御私藏Cozy Tea Loft」推出期間限定飲品「鬼靈精怪」，以白、紅、黑3色打造濃濃氛圍感，即日起於全門市開賣，並祭出貼紙免費送、買1送1等優惠。

御私藏開賣萬聖節特調「鬼靈精怪」，以香氣十足的茉薰草莓綠茶為基底，加入滑嫩仙草凍增添咀嚼口感，頂端再覆上一層濃郁起士奶蓋，打造鹹甜交織的滋味，最後撒上水果口味跳跳糖，且整杯飲品顏色從上至下為白、紅、黑，十分應景，每杯售價100元。

為歡慶新品上市，即日起至10月29日凡購買鬼靈精怪飲品就送幽靈南瓜貼紙1張，共有2款造型；10月30日、10月31日加碼享「鬼靈精怪飲品買1送1」，每店每日限量50組，每人限購2組，售完為止。

▲▼「發發The Far Far Farm X 森永HI-CHEW」聯手推出萬聖節限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發聯手森永HI-CHEW推出萬聖節限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

另外，手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」今年則攜手經典國民糖果「森永HI-CHEW」推出「不給糖就搗蛋系列」，一共打造4款萬聖節限定飲品，「嗨啾葡萄鮮Q優格」以招牌優格結合濃郁葡萄，再加入Q彈葡萄果凍增添咀嚼口感，售價99元；「嗨啾葡萄凍凍紅萱」則是紅金萱茶底與葡萄、葡萄果凍的組合，售價69元。

「嗨啾青蘋果鮮Q優格（售價99元）」、「嗨啾青蘋果凍凍金萱（售價69元）」也分別以優格、金萱茶做為基底，搭配青蘋果、青蘋果果凍，每一口都有酸甜果香。為歡慶新品上市，至10月31日前只要穿著上萬聖節裝扮，雙人同行至門市購買任2杯萬聖限定飲品即可享88折優惠。

▲▼「發發The Far Far Farm X 森永HI-CHEW」聯手推出萬聖節限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲加碼開賣2款萬聖限定周邊。

發發超人氣吉祥物奇異鳥也同步換上萬聖節造型回歸，包括「黑色奇異鳥公仔杯套提袋（售價388元）」、「黑色奇異鳥針織包（售價188元）」，暗黑造型吸睛度十足，即日起於全台門市限量開賣，至11月4日前凡購買奇異鳥萬聖周邊搭配萬聖節聯名飲品可享88折優惠。

美食情報 美食雲 御私藏Cozy Tea Loft 發發The Far Far Farm 萬聖節 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

