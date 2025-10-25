發發聯名HI-CHEW「萬聖節特調飲」新上市　還有2款暗黑系周邊

▲發發聯手森永HI-CHEW推出萬聖節限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」今年攜手經典國民糖果「森永HI-CHEW」打造4款萬聖節限定飲品，以葡萄軟糖、青蘋果軟糖為靈感結合優格、純茶，即日起於全門市開賣，至10月31日前變裝還可享2杯88折優惠。同步開賣2款萬聖節限定周邊，包括提袋、杯套都有。

▲▼4款飲品選用葡萄、青蘋果搭配優格及純茶製成。

「發發X森永HI-CHEW」聯手推出「不給糖就搗蛋系列」，一共打造4款萬聖節限定飲品，「嗨啾葡萄鮮Q優格」以招牌優格結合濃郁葡萄，再加入Q彈葡萄果凍增添咀嚼口感，售價99元；「嗨啾葡萄凍凍紅萱」則是紅金萱茶底與葡萄、葡萄果凍的組合，售價69元。

「嗨啾青蘋果鮮Q優格（售價99元）」、「嗨啾青蘋果凍凍金萱（售價69元）」也分別以優格、金萱茶做為基底，搭配青蘋果、青蘋果果凍，每一口都有酸甜果香。為歡慶新品上市，至10月31日前只要穿著上萬聖節裝扮，雙人同行至門市購買任2杯萬聖限定飲品即可享88折優惠。

▲加碼開賣2款萬聖限定周邊。

另外，發發人氣吉祥物奇異鳥也換上萬聖節造型回歸，包括「黑色奇異鳥公仔杯套提袋（售價388元）」、「黑色奇異鳥針織包（售價188元）」，暗黑造型吸睛度十足，即日起於全台門市限量開賣，至11月4日前凡購買奇異鳥萬聖周邊搭配萬聖節聯名飲品可享88折優惠。

▲▼五桐號找來Care Bears™聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，五桐號近日則跨界找來風靡全球經典角色「Care Bears™」合作，打造全新「Warmth of Care Bears」聯名活動，有5款熊熊飲料杯，可以看到Care Bears變身飲料店員、外送員的萌樣，搭配4款Care Bears喝飲料的限定封膜，十分可愛。

▲▼加碼推出6款限量周邊。

加碼推出6款限量周邊，「不鏽鋼吸管杯」杯身結合Care Bears經典角色搭配繽紛色彩，並以304雙層不鏽鋼製成，還附有可重複使用的不鏽鋼粗吸管及專屬吸管套，加購價599元；「飲料提袋盲盒」一共有3種款式，皆是以Care Bears經典角色設計，且收納後還可當掛飾使用，加購價299元。

「造型抱枕」一共有2款造型，Care Bears戴上五桐號鴨舌帽可愛到不行，蓬鬆手感無論擺在家裡或是辦公室通通沒問題，加購價499元；「多功能絨毛髮帶」以柔軟細緻的絨毛材質打造而成，兼具可愛及實用性，加購價199元。

▲Care Bears髮帶、飲料提袋超Q。

▲還有保冷袋、造型貼紙。

除外還有「保冷二杯袋（加購價19元）」、「Care Bears造型貼紙」，10月23日至11月5日凡於門市消費滿150元即可獲得限量貼紙包，10月23日起至10月29日期間購買任2杯聯名新品加碼能免費獲得「保冷二杯袋」。

▲同步開賣焙茶聯名系列飲品。

同步開賣焙茶聯名系列，以日本鹿兒島焙茶為基底打造3款飲品，「鐵觀音焙奶茶」以鐵觀音結合焙茶，再搭配醇厚奶香，入口溫潤細膩，售價65元；「焙茶珍珠可可」則是焙茶、香濃可可及Q彈珍珠的組合，售價69元；最後的「杏仁凍焙茶冰沙」選用濃郁焙茶冰沙搭配滑嫩杏仁凍，口感清爽又醇厚，售價89元。