直擊澳門《水舞間》幕後　9米深水槽+25米跳台打造世界級大秀

▲澳門《水舞間》被譽為此生必看世界級大秀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／澳門報導

澳門必看大秀《水舞間》已於今年5月在新濠天地回歸，全新的《水舞間》結合高空特技、戲劇、水舞和聲光效果，打造出震撼感官的華麗劇情，讓人一看難忘。《ETtoday新聞雲》也實際走訪幕後，告訴你背後演員訓練過程、舞台花絮。

▲水舞間劇場位於新濠天地內。（圖／記者蔡玟君攝）

《水舞間》從第一場開演至今已演出超過4000場，全新劇情由佩帕里尼工作室（Peparini Studios）藝術總監朱利亞諾‧佩帕里尼先生（Mr. Giuliano Peparini）重新構思，並與Our Legacy Creations團隊共同製作，斥資超過86億台幣打造而成。

▲整座水舞間劇院是270度環形劇院設計，並建立在深達9公尺的水槽上。（圖／記者蔡玟君攝）

▲11個可移動的平台隨時變換場景。（圖／記者蔡玟君攝）

業者指出，整座水舞間劇院是270度環形劇院設計，舞台連同觀眾席均建在深達9公尺的大水槽上，最淺深度也有7公尺，搭配11個可移動式平台、多款可升降的小舞台，結合聲光效果，呈現出精彩視覺饗宴。

▲十多位潛水員在演出時必須潛入水下，協助演員進退場、舞台移動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲多個小舞台其實都在水下。（圖／記者蔡玟君攝）

《水舞間》有許多幕可看到小舞台從水中慢慢升起，或是演員跳入水中迅速退場，這些都有賴一群職業潛水員的協助。實際走到幕後，可看到許多背著氧氣瓶的潛水員正進行水下排練，靠著不同燈條顏色辨別東南西北方向，才能順利帶領跳入水中的演員快速上岸、換裝，或配合劇情需求將小舞台移動到指定位置。業者透露，一開演，十多位潛水員就必須在水下持續待命，辛苦程度不輸給其他演員。

▲▼《水舞間》必看亮點之一就是身懷絕技的演員們展現高空跳水、空中芭蕾、飛車特技等技術。（圖／記者蔡玟君攝）

只要親眼觀賞過的旅客，都會對劇中每位身懷絕技的演員驚艷不已，不管是空中芭蕾、飛車特技還是從25公尺高空一躍而下都難不倒他們。業者透露，這些演員來自30多個不同國家，有特技選手，也有前奧運選手，但要如何順利成為演員之一，其中一項重要條件就是會游泳，「畢竟我們有許多結合水舞或水下的演出，因此游泳是必要技能。」

▲旅遊業者也推出澳門自由行，購買指定商品就送《水舞間》門票。（圖／記者蔡玟君攝）

《水舞間》回歸後，除了公休日外，一天演出兩場，未來也計畫重啟幕後之旅導覽活動。旅遊業者「可樂旅遊」為讓旅客更方便探索澳門旅遊魅力，也推出多元澳門自由行商品，台北、台中、高雄皆可出發，包含《水舞間》景觀席門票在內，每人未稅價7288元起，另有搭配水上樂園、影滙之星8字摩天輪等不同方案。



若想要體驗奢華飯店的旅客，可樂旅遊首推五星級酒店「摩珀斯酒店」，由已故建築師札哈‧哈蒂操刀設計，耗資11億美元結合創意與現代感設計，更是獲選聯合國教科文組織2023年凡爾賽獎「全球最美酒店之一」。