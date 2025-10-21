住花蓮海景飯店送早午餐、五感體驗！海邊做瑜伽　丟陪伴石舒壓

▲煙波花蓮太魯閣推出五感療癒體驗。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

近年養生旅遊越來越受歡迎，煙波國際觀光集團旗下的「煙波花蓮太魯閣」，從即日起至11月30日為止就推出全台首創的五感療癒體驗「海息石語・調衡心旅」住房專案，入住除了能享受豐盛早午餐，還送療癒體驗，平日每晚4410元起。

▲▼旅人能在海邊體驗做瑜伽、品茶。

此次煙波花蓮太魯閣推出的五感療癒體驗專案，體驗地點就在距離飯店步行僅3分鐘路程的曼波海灘圓潤礫石灘，透過赤足行走溫熱鵝卵石，感受大地能量。還有海浪瑜伽，並由專人引導釋放壓力，最後圍坐茶席啜飲果茶，並有「陪伴石」儀式，讓每位旅客挑選一顆石頭象徵內在重量，於尾聲投向大海，象徵情緒釋放與轉化。

▲▼煙波花蓮太魯閣客房坐擁海景，還有無邊際泳池。

除了指定「海息石語・調衡心旅」住房專案外，選擇其他專案的住客可以每人優惠加購價749元體驗。活動固定於周五至周日舉辦，6人成行、每場限額16席，需於三日前完成預約，全程體驗約2小時。

▲花蓮水岸微型複合餐廳「理想食光 FOODIE」開幕。（圖／業者提供，下同）

而在花蓮壽豐近期也有新景點開幕。水岸微型複合餐廳「理想食光 FOODIE」集結8間品牌，囊括輕食、原民料理、伴手禮，並以在地食材入菜，讓旅人品嚐在地風土，同時欣賞水岸與山嵐倒影。

「理想食光FOODIE」是花蓮理想大地園區內全新打造的特色餐飲場域，現場共8家花蓮人氣品牌進駐，包括人氣日式洋食餐廳「森山舍」、打卡名店「海蜜 Hi-Mee」，以及曾獲「全球純粹風味評鑑」殊榮的園區自有品牌「理想店舖」等品牌進駐。

▲理想食光 FOODIE的戶外座位區。

餐廳最大亮點之一是擁有絕佳的湖景視野，占地120坪的場域正對整片湖泊與綠意森林，透過落地窗引入山水倒影與自然光影，讓用餐者彷彿置身畫中。戶外設有露台座位，二樓更能遠眺中央山脈與海岸山脈雲層流動的壯闊景致。

▲原民風味品牌「法礫 FALI」。

餐廳內集結8大品牌，其中「海蜜 Hi-Mee」以詩意擺盤與花蓮果物製作冰品，其副品牌「甜蜜Tian-Mee」推出結合馬告與鳳梨的「花蓮漢堡」，是人氣必吃Togo美食。

▲「森山舍」主打手作三明治與熱壓吐司。

「森山舍」主打手作三明治與熱壓吐司；原民風味品牌「法礫 FALI」以湯品與飯糰傳遞部落文化；「來唄·來杯」提供海燕窩清爽茶飲；「百年傳奇」以沙其馬、花生酥喚起地方味覺記憶；而「香氛哲學家 Wonderadam」則以氣味描繪花蓮四季呼吸節奏。

▲理想食光 FOODIE空間。

除了餐飲空間，這裡也規劃「旅站」複合空間，結合旅行商店、遊客服務與策展展覽，並同步推出旅行周邊商品，以「旅行配件」為核心，精選台灣文創品牌的帆布袋、帽子、墨鏡與家居飾品。旅客亦可從旅站報名園區限定的「森光遊湖」搭船行程，全票350元，凡設籍花蓮或身分證開頭為U者可享優惠票300元。