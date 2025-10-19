ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
BLACKPINK台灣開唱　Rosé空檔吃舊振南鳳梨酥、喝50嵐波霸奶茶

▲舊振南的「小金磚」鳳梨酥。（圖／取自舊振南官網）

記者黃士原／台北報導

南韓人氣女團BLACKPINK睽違2年來到台灣開唱，除了團體表演，成員輪番上陣帶來solo秀，Rosé還在空檔大吃2款台灣美食，網友馬上神出是舊振南的「小金磚」鳳梨酥及50嵐波霸奶茶，讓許多粉絲直喊「要去50嵐報到」。

BLACKPINK睽違2年來到台灣開唱，Rosé在solo秀進場前的空檔，竟然是先來一段吃播，先是大啖台灣名產鳳梨酥，而且露出超幸福的表情，接著再喝50嵐手搖飲料，馬上成功行銷台灣美食。而網友也馬上認出鳳梨酥是舊振南產品，同時根據50嵐的大吸管及顏色，推測Rosé喝的是波霸奶茶。

▲Rosé演唱會空檔喝的是50嵐波霸奶茶。（示意圖／記者劉維榛攝）

舊振南的小金磚鳳梨酥商品，有著金黃色的外包裝，與Rosé托盤上所擺放相同，是台農17號金鑽鳳梨融合冬瓜醬的經典風味，外皮添加乳酪粉，吃起來奶香味特別濃郁。

至於50嵐手搖飲料，網友根據大吸管及顏色，推測Rosé喝的是波霸奶茶，但也有網友認為是波霸紅茶拿鐵，但肯定的是，今天很多人一定會去50嵐門市報到，並直接喊「我要購買Rosé同款飲料」。

▲翰林茶館悄悄推出隱藏版「翻轉珍奶」。（圖／翰林茶館提供）

另外，翰林茶館低調開賣「隱藏版翻轉珍奶」，有網友在Threads大方分享照片並直呼：「這珍珠也太爆炸多！」可以看到整杯幾乎滿滿都是珍珠，僅剩一點點奶茶，超吸睛的滿杯珍珠引發討論。不少人留言「終於不用尷尬的說我要單點珍珠了」、「我要喝」、「有密集恐懼症的我還是要喝一杯」，也有網友表示「喝完可能會飽到吐」、「直接飽到明天下午」。

對此，業者透露「隱藏版珍奶」比例為珍珠9、奶茶1，10月31日前於翰林茶館、翰林茶棧全門市限時開賣，且菜單上沒有，需要和店員點，限中杯，內用售價199元、外帶99元。

