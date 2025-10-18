親子丼專賣「雞三和」進駐SOGO復興館　10/21起連7天第2件半價

▲親子丼「雞三和」進駐SOGO復興館。（圖／王座餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

「雞三和」來自日本名古屋的親子丼專賣名店，王座餐飲在7月宣布拿下台灣代理權後，同時也開始展店，最新進度是10月21日進駐台北SOGO復興館，同時連7天推出指定套餐第2件半價。

日本三和是百年老字號的餐飲集團，旗下「雞三和」主打親子丼、雞肉料理，目前台灣擁有台北車站店與漢神巨蛋店兩家直營門市。今年7月由王座餐飲拿下台灣代理權及兩家直營門市後，昨天宣布10月21日進駐台北SOGO復興館。

▲炙燒親子丼。（圖／王座餐飲提供）

一碗好吃的親子丼 醬汁及高湯作為關鍵美味靈魂，雞三和以柴魚片、鰹魚等食材提煉秘傳特製醬油，並以稀少的名古屋油雞骨，慢火熬製膠原蛋白高湯。招牌親子丼採用日本醬汁煨燉雞肉，再覆以口感柔滑的機能半熟蛋；炙燒親子丼則是以手工炙燒快速鎖住食材風味，帶出雞肉的鮮甜；炸雞腿排丼則是擁有外皮金黃酥脆、內部鮮嫩多汁的口感。

除了親子丼，SOGO復興館還搶先開賣燒鳥重御膳、鐵板雞腿排御膳、水炊雞湯鍋與雞壽喜燒鍋，讓用餐民眾有更多選擇。

▲鐵板雞腿排御膳、燒鳥重御膳。（圖／王座餐飲提供）

歡慶進駐台北SOGO復興館，10月21日至10月27日止，開幕首7日每日限量20組可享「指定套餐第2件半價」，消費者可從親子丼、炙燒親子丼、炸雞腿排丼中任選兩款套餐，第2份價格較低者享半價優惠。

▲牛排品牌「貴族世家」與療癒系插畫IP「爽爽貓」、「小勞撫」聯名合作。（圖／貴族世家提供）

另外，牛排品牌「貴族世家」與療癒系插畫IP「爽爽貓」、「小勞撫」合作，只要點選聯名套餐，即可免費獲得「爽爽吃貨吊飾」1個，吊飾以爽爽貓與小勞撫為主角，搭配鐵板牛排、濃湯與爆漿餐包等經典美食造型，限量贈送，送完為止。

除了吊飾，還有多款「爽爽貓×貴族世家x小勞撫」限定周邊，只要消費者加入任一品牌會員，包含貴族世家、貴族世家mini、孫東寶、孫東寶Plus，就可開始集點加價兌換，包括爽爽吃貨吊飾、小勞撫擦手巾、爽爽輕巧手提袋、貴族30週年爽爽紀念保溫杯。