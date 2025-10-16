ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本「牛舌の檸檬」全台首店10/25開幕　訂位、菜單價格一次看

▲▲東京人氣名店「牛舌の檸檬」9月登台。（圖／取自IG：beef_lemon）

▲「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕。（圖／取自IG：beef_lemon

記者黃士原／台北報導

日本牛舌人氣店家「牛舌の檸檬」（牛たんの檸檬）將在10月25日開幕，10月20日開放線上預約，同時業者也公開菜單，共有5款套餐，售價900元至1300元。

牛舌の檸檬有新宿總本店、大阪店與淺草店3家店，主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩，成為台灣人前往東京旅遊的朝聖名店。今年7月傳出即將登台，地點位於台北市信義區逸仙路上，官方昨日宣布10月25日開幕，10月22日、23日搶先試營運，10月20日開放線上訂位。

▲「牛舌の檸檬」雙拼套餐。（圖／取自IG：beef_lemon）

除了開幕日，業者也公開了台灣首店菜單，共有5款套餐，分別是使用牛舌最高等級部位炭火烤製的「極品牛舌牛排與厚切烤牛舌」（1000元）、「極品牛舌牛排與蔥醬厚切烤牛舌」（1000元）、「厚切烤牛舌與蔥醬厚切烤牛舌」（900元）、「極品牛舌牛排與A5等級黑毛和牛小排套餐」（1200元）、「極品牛舌牛排與A5黑毛和牛肩腰肉」（1300元）。

除了主菜，套餐還附有羽釜燜飯、牛舌湯、牛舌咖哩、味噌牛舌肉醬、山藥泥、沙拉。

▲牛舌の檸檬菜單。（圖／取自IG：beeflemon.taipei）

▲牛舌の檸檬菜單。（圖／取自IG：beeflemon.taipei）

▲牛舌の檸檬菜單。（圖／取自IG：beeflemon.taipei）

▲牛舌の檸檬菜單。（圖／取自IG：beeflemon.taipei）

▲牛舌の檸檬菜單。（圖／取自IG：beeflemon.taipei）

▲牛舌の檸檬菜單。（圖／取自IG：beeflemon.taipei）

▲成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

另外，來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，預計10月24日開幕。

大黑屋自2002年創業以來，始終堅持使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（Chilled），入口鮮嫩無羶味，再以講究的炭火、鑄鐵鍋與七輪的傳統烤法，搭配自家研發的醬汁與香料，完整展現出肉質的香氣與層次，奠定成吉思汗烤肉代名詞的地位。

關鍵字： 美食雲 牛舌の檸檬 牛舌的檸檬 日本美食 東京美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

推薦閱讀

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

保留江戶時代老倉庫的原汁原味！

保留江戶時代老倉庫的原汁原味！

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

亞尼克萬聖節限定甜點開賣

亞尼克萬聖節限定甜點開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

探索廚房改裝回歸！必吃菜色一次看

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

賞玩漆藝！虹夕諾雅谷關冬日專案先看

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

保留江戶時代老倉庫的原汁原味！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366