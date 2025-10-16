日本「牛舌の檸檬」全台首店10/25開幕　訂位、菜單價格一次看

▲「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕。（圖／取自IG：beef_lemon）

記者黃士原／台北報導

日本牛舌人氣店家「牛舌の檸檬」（牛たんの檸檬）將在10月25日開幕，10月20日開放線上預約，同時業者也公開菜單，共有5款套餐，售價900元至1300元。

牛舌の檸檬有新宿總本店、大阪店與淺草店3家店，主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩，成為台灣人前往東京旅遊的朝聖名店。今年7月傳出即將登台，地點位於台北市信義區逸仙路上，官方昨日宣布10月25日開幕，10月22日、23日搶先試營運，10月20日開放線上訂位。

▲「牛舌の檸檬」雙拼套餐。（圖／取自IG：beef_lemon）

除了開幕日，業者也公開了台灣首店菜單，共有5款套餐，分別是使用牛舌最高等級部位炭火烤製的「極品牛舌牛排與厚切烤牛舌」（1000元）、「極品牛舌牛排與蔥醬厚切烤牛舌」（1000元）、「厚切烤牛舌與蔥醬厚切烤牛舌」（900元）、「極品牛舌牛排與A5等級黑毛和牛小排套餐」（1200元）、「極品牛舌牛排與A5黑毛和牛肩腰肉」（1300元）。

除了主菜，套餐還附有羽釜燜飯、牛舌湯、牛舌咖哩、味噌牛舌肉醬、山藥泥、沙拉。

▲牛舌の檸檬菜單。（圖／取自IG：beeflemon.taipei）

▲牛舌の檸檬菜單。（圖／取自IG：beeflemon.taipei）

▲牛舌の檸檬菜單。（圖／取自IG：beeflemon.taipei）

▲成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

另外，來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，預計10月24日開幕。

大黑屋自2002年創業以來，始終堅持使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（Chilled），入口鮮嫩無羶味，再以講究的炭火、鑄鐵鍋與七輪的傳統烤法，搭配自家研發的醬汁與香料，完整展現出肉質的香氣與層次，奠定成吉思汗烤肉代名詞的地位。