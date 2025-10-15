可不可「榛果蕎麥凍」新上市　加碼吃雙料版白玉珈琲冰淇淋

▲可不可熟成紅茶推出全新配料「榛果蕎麥凍」。（圖／可不可熟成紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」宣布推出全新配料「榛果蕎麥凍」，並推薦3款搭配飲品組合，即日起正式上市，加碼開賣升級版「白玉珈琲雪藏冰淇淋」，且一次雙料不加價。

可不可推出全新配料「榛果蕎麥凍」，手作蕎麥凍口感滑嫩，結合焙糖榛果香氣，入口又帶有淡淡穀香，且開放全品項皆可加，每份售價15元，推薦搭配飲品包括春芽奶茶、輕纖穀奈茶、冷露歐蕾。

▲白玉珈琲雪藏冰淇淋推出升級版「白玉蕎麥凍珈琲冰淇淋」。

10月一開賣即爆紅的「白玉珈琲雪藏冰淇淋」也推出第2彈升級版，全新「白玉蕎麥凍珈琲冰淇淋」除吃得到香醇咖啡冰淇淋、Q彈白玉外，更加入榛果蕎麥凍增添口感，且升級雙料不加價，單點售價49元、2份特價88元。

珈琲雪藏冰淇淋也同步開放加入全品項飲品，每份售價25元，限大杯冷飲，推薦搭配飲品包括白玉歐蕾、熟成榛果歐蕾、胭脂奶茶、太妃熟成。

加碼祭出會員限定活動，即日起至11月4日凡會員單筆消費滿150元，即可以89元加購「迷你發光招牌磁貼」1個，每筆最多可加購3個，售完為止；會員憑點數10點還可兌換「成哥造型圓珠筆」1支，每位會員限換5次，換完為止。

▲翰林茶館39歲生日慶第2波再度找來萬秀洗衣店聯名推出限量周邊「茄芷袋」。（圖／翰林茶館提供，下同）

翰林茶館第2波39歲生日慶活動開跑，再度找來萬秀洗衣店聯名推出新周邊「復古潮趣茄芷袋」，選用紅、藍、綠3色打造「紅藍綠經典款」、「綠色茶韻款」共2款選擇，全台各限量1萬只，只要於全台翰林茶館與茶棧門市消費即可加價99元獲得；或於門市外帶任一餐點（不含飲品）即可加價39元獲得，還可多喝大杯飲品1杯，提醒茄芷袋不挑款。

復古潮趣茄芷袋即日起搶先在翰林茶館微風台北車站店、新竹遠百巨城店、台南南紡購物中心店、高雄統一時代百貨店、翰林茶棧板橋遠百新站店、桃園大江店、台中三井店與高雄統一夢時代二店等8間門市販售，10月22日起全台開賣，售完為止。

▲翰林茶棧、翰林鍋物也同步推出「萬秀聯名套餐組」優惠活動。

翰林茶棧、翰林鍋物也同步推出「萬秀聯名套餐組」優惠活動，可享關東煮套餐1份+大杯飲品1杯+不挑款茄芷袋1只，特價199元，最高現省509元，套餐有「想吃麻辣」、「選擇困難」、「超鮮蔬菜」、「十分滿足」4種選擇，即日起於翰林茶棧板橋遠百新站店、桃園大江店、台中三井店、高雄統一夢時代二店販售，10月22日起全台開賣。