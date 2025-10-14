ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
翰林茶館第2波生日慶活動明開跑　有限量茄芷袋、超值套餐組

▲翰林茶館39歲生日慶第2波再度找來萬秀洗衣店聯名推出限量周邊「茄芷袋」。（圖／翰林茶館提供，下同）

▲翰林茶館39歲生日慶第2波再度找來萬秀洗衣店聯名推出限量周邊「茄芷袋」。（圖／翰林茶館提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「翰林茶館」39歲生日慶活動第2波登場，再度找來萬秀洗衣店聯名推出限量周邊「茄芷袋」，全台只有2萬只，還有超值套餐組合最高現省509元，10月15日起於指定門市搶先販售，10月22日全台開賣。

▲▼「茄芷袋」一共有2款造型。

▲▼「茄芷袋」一共有2款造型。

▲▼翰林茶館39歲生日慶活動第2波登場，再度找來萬秀洗衣店聯名推出限量周邊、套餐。（圖／翰林茶館提供）

翰林茶館攜手萬秀洗衣店以茄芷袋為靈感打造「復古潮趣茄芷袋」，選用紅、藍、綠3色為主要色系推出「紅藍綠經典款」、「綠色茶韻款」共2種設計，2款全台各限量1萬只，只要於全台翰林茶館與茶棧門市消費即可加價99元獲得；或於門市外帶任一餐點（不含飲品）即可加價39元獲得，還可多喝大杯飲品1杯，提醒茄芷袋不挑款。

復古潮趣茄芷袋將於10月15日起搶先在翰林茶館微風台北車站店、新竹遠百巨城店、台南南紡購物中心店、高雄統一時代百貨店、翰林茶棧板橋遠百新站店、桃園大江店、台中三井店與高雄統一夢時代二店等8間門市販售，10月22日起全台開賣，售完為止。

▲翰林茶棧、翰林鍋物也同步推出「萬秀聯名套餐組」優惠活動。

▲翰林茶棧、翰林鍋物也同步推出「萬秀聯名套餐組」優惠活動。

翰林茶棧、翰林鍋物也同步推出「萬秀聯名套餐組」優惠活動，可享關東煮套餐1份+大杯飲品1杯+不挑款茄芷袋1只，特價199元，最高現省509元，套餐有「想吃麻辣」、「選擇困難」、「超鮮蔬菜」、「十分滿足」4種選擇，10月15日起於翰林茶棧板橋遠百新站店、桃園大江店、台中三井店、高雄統一夢時代二店販售，10月22日起全台開賣。

▲「再睡5分鐘」攜手經典動畫《Tom and Jerry》推出全新聯名活動。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

▲「再睡5分鐘」攜手經典動畫《Tom and Jerry》推出全新聯名活動。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

另外，再睡5分鐘近日也宣布攜手經典人氣動畫《Tom and Jerry》推以「一起ㄙㄨㄟˋ個5分鐘」為主題打造全新聯名活動，首推全新「切達Cheese奶蓋」系列飲品，選用香濃切達起司結合以進口鮮奶油、牛乳製成的3公分的招牌鹹奶蓋，搭配清爽茶湯，每一口都能吃到鹹甜交織的口感，售價65元起，10月15日起至2026年1月9日限時開賣。

加碼還有《Tom and Jerry》專屬杯身、封膜，把湯姆貓、傑利鼠通通放在紙杯上，十分可愛。

▲▼10月15日起搶先開賣2款周邊小物。

▲▼10月15日起搶先開賣2款周邊小物。

▲▼「再睡5分鐘」攜手經典動畫《Tom and Jerry》推出全新聯名活動。（圖／再睡5分鐘提供）

同時以多種超萌睡姿為主題推出3款限定周邊，10月15日起搶先開賣「防駝背絨毛娃娃（湯姆貓／傑利鼠款）」，將娃娃夾在桌子與身體之間，能讓腰背保持挺直、減少駝背，售價699元；「絨毛飲料提袋（湯姆貓／傑利鼠款）」搭配同色系睡帽，不僅可做為吊飾，拉鍊一開秒變身飲料提袋，售價390元，最後一款周邊則將於近期公布。

為歡慶聯名開跑，10月15日至11月23日期間凡購買「絨毛飲料提袋」任一款即送「簡單喝原茶系列」飲品大杯任1杯；10月15日起至10月31日前於全台任一門市內拍下《Tom and Jerry》系列的陳設或飲品，拍照分享至社群平台且出示畫面即可享「全品項第2杯半價」優惠。

關鍵字： 美食情報 美食雲 翰林茶館 萬秀洗衣店 周年慶 再睡5分鐘

【偶就要這根！】狗叼超巨棕櫚葉堅持帶回家XD

