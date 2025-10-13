200種口味組合！日本蛋包飯「蘋果樹」插旗林口三井OUTLET

▲「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」比臉還大的L份量蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼台南三井OUTLET二期的2號店後，來自日本的「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」專門店，第3家分店落腳林口三井OUTLET，目前正在召募員工。

「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」創立於1994年，是日本知名的創作蛋包飯專門店，在日本各大城市包含東京澀谷、台場、大阪梅田、難波等都有分店，至今已在日本全國擁有近百家分店，成為日本最大規模的蛋包飯連鎖品牌。

▲Premium燉牛肉蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

台灣首店位於南港LaLaport，餐廳提供約40種多元口味的蛋包飯，從酸甜適中的番茄醬、溫潤清爽奶油白醬、濃郁咖哩醬、和風蘿蔔泥醬到明太子醬都有，組合超過200種，滿足各種口味需求。餐點份量也針對不同食量的食客設計，分為SS（1.3碗飯、2顆蛋）、S（1.7碗飯、3顆蛋）、M（2.7碗飯、4顆蛋）和L（5.5碗飯、6顆蛋），顧客可依據口味、飯量自由選擇，L份量蛋包飯比人臉還大。

▲咖哩豬排蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

在9月進駐台南三井OUTLET後，蘋果樹蛋包飯接著籌備第3家店，落腳林口三井OUTLET，目前正在召募員工，以後當地居民及購物的消費者，也能享用來自日本的蛋包飯。

▲日本福岡人氣蛋包飯專賣店「Ikura（いくら）」即將登台。（圖／取自@omurice_ikura_official）

另外，日本福岡人氣蛋包飯專賣店「Ikura（いくら）」即將登台，第1家分店落腳台北市永康商圈，預計10月23日開幕。該器牌主打在鐵板上製作滑嫩濃郁的蛋包，上面還會烙印可愛的狗掌圖案，早已成為社交媒體上的熱門打卡餐廳。除了搭配番茄醬、奶油白醬、咖哩醬、和風蘿蔔泥醬，喜歡吃肉的消費者，還可選擇有加上漢堡排的蛋包飯。

