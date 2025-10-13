免跑釜山！和小王子遠眺高雄海景　打造西子灣最浪漫拍照地

▲高雄現在也有「小王子與狐狸」拍照點。（圖／翻攝自文化高雄-高雄市政府文化局臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國釜山甘川洞文化村超夯的「小王子與狐狸」拍照點，現在高雄也有！2026年3月31日在高雄打狗英國領事館文化園區舉辦《小王子125周年特展─看海，是一種陪伴》，就有3大拍照打卡點，民眾可以和小王子、狐狸並肩遠眺西子灣海景，成為現在最夯打卡點。

為歡慶《小王子》問世125週年，古典玫瑰園攜手高雄市政府文化局，在高雄打狗英國領事館文化園區舉辦《小王子125周年特展─看海，是一種陪伴》。園區規劃3大沉浸式打卡場景，包括《看海，是一種陪伴》、《馴養之約》和《等待的狐狸》。

▲旅客可以和小王子與狐狸一起遠眺西子灣海景。（圖／翻攝自小王子-打狗英國領事館 -古典玫瑰園文化園區臉書專頁）

其中《看海，是一種陪伴》，如同釜山的作品，小王子與狐狸坐在長椅上，眼前是西子灣蔚藍海景，旅客可坐在中間，倚靠小王子一起看海，度過療癒時光，開展後立刻成為熱門拍照點。

此外，展區內還有小王子緊抱狐狸的《馴養之約》，以及藏身園區步道一隅的「等待的狐狸」等互動造景，讓粉絲彷彿走進經典童話世界。

▲古典玫瑰園也推出特色下午茶。（圖／翻攝自文化高雄-高雄市政府文化局臉書專頁）

在展覽期間購票入場，門票更可全額折抵館內消費。古典玫瑰園同步推出以星球與玫瑰為靈感設計的「小王子主題下午茶」及「玫瑰花瓣茶」，英式三層盤搭配夢幻甜點與海景夕陽，成為親子與情侶共度假日時光的療癒首選。