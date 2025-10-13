再睡5分鐘聯名《湯姆貓與傑利鼠》　打造全新切達起司奶蓋

▲再睡5分鐘攜手經典人氣動畫《Tom and Jerry》推出全新聯名活動。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「再睡5分鐘」攜手經典人氣動畫《湯姆貓與傑利鼠》（Tom and Jerry）推出聯名活動，不僅有限定飲料杯、周邊，更打造「切達Cheese奶蓋」系列飲品，10月15日起於全門市開賣。

▲有全新限定飲料杯、切達Cheese奶蓋。

再睡5分鐘找來《Tom and Jerry》合作，以「一起ㄙㄨㄟˋ個5分鐘」為主題打造全新企畫，其中「切達Cheese奶蓋」系列飲品選用香濃切達起司，結合以進口鮮奶油、牛乳製成的3公分的招牌鹹奶蓋，搭配清爽茶湯，售價65元起，10月15日至2026年1月9日限時開賣，加碼還有《Tom and Jerry》專屬杯身、封膜。

▲▼10月15日起搶先開賣2款周邊小物。

業者同時以多種超萌睡姿為主題推出3款限定周邊商品，10月15日起開賣「防駝背絨毛娃娃（湯姆貓／傑利鼠款）」，將娃娃夾在桌子與身體之間，能讓腰背保持挺直、減少駝背，售價699元；「絨毛飲料提袋（湯姆貓／傑利鼠款）」搭配同色系睡帽，不僅可做為吊飾，拉鍊一開秒變身飲料提袋，售價390元，最後一款周邊則將於近期公布。

為歡慶聯名開跑，10月15日起至11月23日期間內凡購買「絨毛飲料提袋」任一款即送「簡單喝原茶系列」飲品大杯任1杯；10月15日起至10月31日前於全台任一門市內拍下《Tom and Jerry》系列的陳設或飲品，拍照分享至社群平台且出示畫面即可享「全品項第2杯半價」優惠。

▲可不可熟成紅茶最新「白玉珈琲雪藏冰淇淋」爆紅。（圖／翻攝可不可熟成紅茶官網）

另外，「可不可熟成紅茶」全門市近日則首度推出冰淇淋，「白玉珈琲雪藏冰淇淋」是選用香醇咖啡冰淇淋搭配Q彈白玉，每份單點售價49元、2份特價88元，現省10元，也可享買5送1優惠，提醒優惠不得併用。

白玉珈琲雪藏冰淇淋上市後吸引不少人嚐鮮，許多網友也曝光口感大讚「真的超好吃」、「拜託可不可把這個變成常駐品項」、「珍珠很Q」、「每一間分店都有嗎」，但也有人表示非常甜「應該只有螞蟻人會喜歡」、「螞蟻人會超愛」。