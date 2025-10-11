高雄日系酒店滿周年　入住送5間餐廳招牌料理、抽總統套房免費住

▲高雄日航酒店滿周年。（圖／業者提供）

高雄日航酒店將迎來開幕滿周年，推出主題企劃「周歲祭」，日前首波線上募集計畫，邀請60組家有一歲寶寶的家庭，於11月3日免費入住一晚，享用翌日全自助式早餐，更能免費參加「聯合周歲宴」。業者也從即日起推出住房專案，平日每晚4500元起，還可參加抽獎，最大獎包含總統套房免費住宿。

高雄日航酒店屆滿周年，規劃「周歲祭」主題系列活動，首先於Facebook粉絲專頁招募60位周歲寶寶與家人，於11月3日體驗免費住宿一晚、日式主題聯合周歲宴，及翌日全自助式早餐，現場更準備專屬精美贈品，與寶寶一同留下難忘的成長回憶。

▲酒店泳池景觀。（圖／里約攝影提供）

同時，為回饋長期支持酒店的賓客，酒店更推出「周歲祭・一泊轉福」限時住房專案，平日每晚未稅價4500元起，預訂入住即可參與周年抽獎活動，獎項包含總統套房住宿券以及當日房型升等、免費餐飲體驗、GoShare騎乘金、日本無添加領導品牌FANCL、韓國保養品牌ABIB，與韓國美妝品牌SO NATURAL精選贈禮等。

▲「一泊滿食」專案，入住就能體驗酒店5間餐廳招牌料理。（圖／業者提供）

此外，高雄日航酒店總經理福元雅彦更加碼推出「一泊滿食」住房專案，入住搭配「滿食護照」，體驗酒店5間餐廳的招牌料理，包含日本料理飛翔 - 和食前菜拼盤、桃泉中餐廳 - 日月魚木瓜盅、天空酒吧 - 風味燻烤豬肋排、咖啡廳 – 珠寶盒下午茶組等，平日入住每晚未稅價6900元起，適用入住期間為11月1日起至2025年11月30日止。

▲長榮酒店線上旅展10月開跑。（圖／業者提供，下同）

長榮酒店則宣布從即日起至11月10日為止推出線上旅展，包括住宿與餐券優惠。其中聯合住宿券單張3399元，入手6張平均每晚3200元，若一次入手20張，平均每晚2900元。持有一張住宿券，即可任選全台6間飯店入住，還享免費早餐。

▲台北長榮酒店。

長榮酒店線上旅展此次以「饗趣住」為主軸推出優惠。住宿方面，持1張聯合住宿券雙人可任選入住長榮酒店（基隆、台北、台中、嘉義及台南），並享用自助式百匯早餐，或選擇新加入的「采．寓halo house」標準樓層高級客房附贈兩客卡啡那精緻餐食；此外，平日入住台中館或采寓可視房況享免費升等服務。

▲礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

持2張聯合住宿券：可任選入住長榮酒店（基隆、台北、台中、嘉義及台南）的家庭房，包含四客自助式百匯早餐，采寓則可選擇標準樓層家庭房含四客卡啡那精緻餐食；平日入住台中館可視房況享免費升等服務，嘉義和台南館加碼贈送入住當日即可使用的餐飲抵用券，而采寓則加贈兩瓶紅酒，讓出遊假期更添樂趣。若有3張聯合住宿券，則可入住礁溪長榮鳳凰酒店高級洋式客房一晚包含自助式早午餐2客。

▲礁溪長榮鳳凰酒店餐廳示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

聯合餐券橫跨全台長榮酒店旗下10間餐廳，涵蓋雙人自助百匯、中式套餐、精選生巧克力伴手禮或「長嚐享」冷凍料理包，一張餐券多種用途，單張售價1888元，10張一套優惠價1萬7880元。