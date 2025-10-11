ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄日系酒店滿周年　入住送5間餐廳招牌料理、抽總統套房免費住

▲▼高雄日航酒店滿周年。（圖／業者提供）

▲高雄日航酒店滿周年。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄日航酒店將迎來開幕滿周年，推出主題企劃「周歲祭」，日前首波線上募集計畫，邀請60組家有一歲寶寶的家庭，於11月3日免費入住一晚，享用翌日全自助式早餐，更能免費參加「聯合周歲宴」。業者也從即日起推出住房專案，平日每晚4500元起，還可參加抽獎，最大獎包含總統套房免費住宿。

高雄日航酒店屆滿周年，規劃「周歲祭」主題系列活動，首先於Facebook粉絲專頁招募60位周歲寶寶與家人，於11月3日體驗免費住宿一晚、日式主題聯合周歲宴，及翌日全自助式早餐，現場更準備專屬精美贈品，與寶寶一同留下難忘的成長回憶。

▲▼高雄日航酒店滿周年。（圖／里約攝影提供）

▲酒店泳池景觀。（圖／里約攝影提供）

同時，為回饋長期支持酒店的賓客，酒店更推出「周歲祭・一泊轉福」限時住房專案，平日每晚未稅價4500元起，預訂入住即可參與周年抽獎活動，獎項包含總統套房住宿券以及當日房型升等、免費餐飲體驗、GoShare騎乘金、日本無添加領導品牌FANCL、韓國保養品牌ABIB，與韓國美妝品牌SO NATURAL精選贈禮等。

▲▼高雄日航酒店滿周年。（圖／業者提供）

▲「一泊滿食」專案，入住就能體驗酒店5間餐廳招牌料理。（圖／業者提供）

此外，高雄日航酒店總經理福元雅彦更加碼推出「一泊滿食」住房專案，入住搭配「滿食護照」，體驗酒店5間餐廳的招牌料理，包含日本料理飛翔 - 和食前菜拼盤、桃泉中餐廳 - 日月魚木瓜盅、天空酒吧 - 風味燻烤豬肋排、咖啡廳 – 珠寶盒下午茶組等，平日入住每晚未稅價6900元起，適用入住期間為11月1日起至2025年11月30日止。

▲▼長榮酒店線上旅展。（圖／業者提供）

▲長榮酒店線上旅展10月開跑。（圖／業者提供，下同）

長榮酒店則宣布從即日起至11月10日為止推出線上旅展，包括住宿與餐券優惠。其中聯合住宿券單張3399元，入手6張平均每晚3200元，若一次入手20張，平均每晚2900元。持有一張住宿券，即可任選全台6間飯店入住，還享免費早餐。

▲▼長榮酒店線上旅展。（圖／業者提供）

▲台北長榮酒店。

長榮酒店線上旅展此次以「饗趣住」為主軸推出優惠。住宿方面，持1張聯合住宿券雙人可任選入住長榮酒店（基隆、台北、台中、嘉義及台南），並享用自助式百匯早餐，或選擇新加入的「采．寓halo house」標準樓層高級客房附贈兩客卡啡那精緻餐食；此外，平日入住台中館或采寓可視房況享免費升等服務。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

 持2張聯合住宿券：可任選入住長榮酒店（基隆、台北、台中、嘉義及台南）的家庭房，包含四客自助式百匯早餐，采寓則可選擇標準樓層家庭房含四客卡啡那精緻餐食；平日入住台中館可視房況享免費升等服務，嘉義和台南館加碼贈送入住當日即可使用的餐飲抵用券，而采寓則加贈兩瓶紅酒，讓出遊假期更添樂趣。若有3張聯合住宿券，則可入住礁溪長榮鳳凰酒店高級洋式客房一晚包含自助式早午餐2客。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪長榮鳳凰酒店餐廳示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

聯合餐券橫跨全台長榮酒店旗下10間餐廳，涵蓋雙人自助百匯、中式套餐、精選生巧克力伴手禮或「長嚐享」冷凍料理包，一張餐券多種用途，單張售價1888元，10張一套優惠價1萬7880元。

關鍵字： 高雄日航酒店 高雄旅遊 飯店旅館 住宿優惠 優惠快訊 飯店優惠 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【洗腦神曲】王世堅爆氣金句變抖音神曲！笑回：我嘆為觀止

推薦閱讀

高雄日系酒店滿周年入住送5餐廳料理

高雄日系酒店滿周年入住送5餐廳料理

澎湖北辰市場美食攻略！

澎湖北辰市場美食攻略！

《紐時》驚「台灣旅遊」被國際低估！

《紐時》驚「台灣旅遊」被國際低估！

最新「高雄果嶺自然公園」開放

最新「高雄果嶺自然公園」開放

台南新旅宿「帕鉑文旅」開幕

台南新旅宿「帕鉑文旅」開幕

19歲以上女性限定！首爾超狂野猛男秀

19歲以上女性限定！首爾超狂野猛男秀

3家飯店搶先推出線上旅展

3家飯店搶先推出線上旅展

台南人從小吃到大的日常滋味

台南人從小吃到大的日常滋味

北投「有河書店」年底結束營業

北投「有河書店」年底結束營業

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

台中「沙鹿霞光步道」新完工

台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一

台大隱藏版咖啡後花園！

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

烏弄限時1天台灣原茶系列買1送1

三峽荒郊野外吃土雞！

全台5家必比登牛肉麵一次看

「2025新北耶誕城」11/14開城

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

高雄日系酒店滿周年入住送5餐廳料理

澎湖北辰市場美食攻略！

《紐時》驚「台灣旅遊」被國際低估！

最新「高雄果嶺自然公園」開放

台南新旅宿「帕鉑文旅」開幕

19歲以上女性限定！首爾超狂野猛男秀

3家飯店搶先推出線上旅展

台南人從小吃到大的日常滋味

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366