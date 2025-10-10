ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
峴港必吃披薩餐廳「Pizza 4P’s」　現點現做、24種口味185元起

▲▼越南峴港Pizza 4Ps。（圖／記者蔡玟君攝）

 ▲峴港景觀披薩餐廳「Pizza 4Ps」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

到峴港玩想找美食，那就一定要將知名連鎖披薩餐廳「Pizza 4P’s」放入探店行程中。餐廳提供24種口味披薩現點現做，最低一份185元起，且餐廳緊鄰韓江河畔，能邊享用披薩邊欣賞河岸風光，連在地人都超推薦。

▲▼越南峴港Pizza 4Ps。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼峴港Pizza 4Ps整體空間以藍染風格呈現。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南峴港Pizza 4Ps。（圖／記者蔡玟君攝）

「Pizza 4P’s」由一對日本夫妻在越南胡志明市創立的披薩品牌，以「Pizza for Peace」為理念，致力透過美食分享幸福與和平。品牌最大特色，是擁有自家專屬的乳製品工廠來生產起司，並與有機農場合作供應蔬菜與其他食材，同時結合日本「Omotenashi」式款待哲學，以精緻服務翻轉一般人吃披薩的印像。

目前「Pizza 4P’s」在越南已擁有30多家分店，並拓展至日本、柬埔寨、印尼等市場，且每間餐廳設計均不相同，在裝潢上皆加入在地特色。

▲▼越南峴港Pizza 4Ps。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼披薩均現點現做。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南峴港Pizza 4Ps。（圖／記者蔡玟君攝）

峴港「Pizza 4P’s」藏身於百貨商場內，坐擁韓江河景第一排景觀。餐廳空間以靛藍染（Indigo Dye） 打造，品牌攜手越南與日本職人，將靛藍染的手工技法直接刷塗至粗糙的水泥牆面，並以藍染布料妝點，打造成一處溫暖空間。

▲▼越南峴港Pizza 4Ps。（圖／記者蔡玟君攝）

▲顧客能坐在吧台座位，一邊用餐一邊欣賞製作流程。（圖／記者蔡玟君攝）

餐廳招牌披薩選擇多達24種，採現點現做，並以開放式廚房方式，從製作麵皮、鋪料到進窯烤製作全都在顧客前展現，顧客甚至能選擇坐在吧台座位，一邊用餐一邊以最接近視角欣賞製作流程。

▲▼越南峴港Pizza 4Ps。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼餐廳提供24種披薩口味。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南峴港Pizza 4Ps。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南峴港Pizza 4Ps。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有專人服務。（圖／記者蔡玟君攝）

披薩價格亦走平價路線，價格落在新台幣185元至500元之間；除了披薩外，餐廳也提供義大利麵、燉飯、排餐、甜點特色飲品供顧客搭配。

越南旅遊 峴港旅遊 峴港美食 Pizza 4P's

