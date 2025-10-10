▲北竿餐廳「龍和閩東風味館」推出馬祖唯一一鴨三吃。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／馬祖報導

台灣人愛吃烤鴨，在北竿的餐廳「龍和閩東風味館」第二代老闆就規劃出馬祖唯一一鴨三吃的「鴨宴」，用麵皮包裹片皮鴨，加入蔥段、抹上自家製辣椒醬，吃出獨屬離島滋味的精緻且具風味的料理。

龍和閩東風味館在地經營數十年，第二代老闆從爸爸過去以烤鴨便當起家的傳統中加入新意，規劃出獨特「鴨宴」，不僅有一鴨三吃，並加入在地特有海味與食材，連盛裝的器皿都特別購買，打造出精緻的餐桌盛宴。

▲▼北竿龍和閩東風味館推出「鴨宴」一鴨三吃，一旁還有自家製的紅麴辣椒醬。（圖／記者蔡玟君攝）

餐桌上必有的一鴨三吃，以片鴨、熱炒鴨架、酸菜鴨肉湯呈現，其中片皮鴨除了基本醬料外，更提供自家製作的紅麴辣椒醬。紅麴是釀製馬祖老酒必備原料，從馬祖紅麴釀老酒發酵成的「紅糟」更發展出一系列獨特馬祖美食，透過特製紅麴辣椒醬，讓客人吃出獨屬於這座前線離島的好滋味。

▲擺盤也很吸睛的招牌菜「金湯魚片」。（圖／記者蔡玟君攝）

搭配一鴨三吃的海鮮也很講究，如招牌菜「金湯魚片」，使用老壇酸菜醬汁搭配馬祖在地海魚製作，有時是烏魚，有時是台灣龍膽石斑，放入特製螺旋狀的餐盤中端上桌，吸睛度十足。

▲「翠海涼音」使用紫菜與高麗菜絲製成。（圖／記者蔡玟君攝）

▲另一招牌菜「蒜韻蝦舞」。（圖／記者蔡玟君攝）

而「翠海涼音」是向在地農家收取等級最好的紫菜搭上高麗菜絲，以涼拌方式做出清脆爽口滋味；「蒜韻蝦舞」則以台灣新鮮大海蝦製作，並將蝦頭拿來熬煮高湯，並在吸收精華的湯汁中放入粉絲，每一口都能吃出濃郁滋味。

▲▼酒香酥脆豬（上圖）與紅糟炒飯（下圖）均加入馬祖在地食材元素。（圖／記者蔡玟君攝）

若想品嚐馬祖紅糟風味，當然不能錯過「酒香酥脆豬」，以馬祖酒糟醃漬台灣溫體豬後再炸成；紅糟炒飯同樣用自家釀製的酒糟加入絞肉炒成，並以傳統炊飯方式煮飯，使得口感不會太濕黏或太軟。

龍和閩東風味館獨特的一鴨三吃鴨宴從3至6人、7至10人選擇都有，從便當、團餐再轉型至精緻料理，為馬祖美食增添新樣貌，若要說經營上困難之處，二代老闆開玩笑說「訂製新的盛盤器皿花了不少，希望透過新的擺盤與料理方式吸引更多人，把盤子成本賺回來才行。」