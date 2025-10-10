日本一畑電車推台灣主題彩繪列車　憑台鐵車票免費換一日券

▲一畑電車推出台灣主題彩繪列車。（圖／一畑電車株式會社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本島根縣地方鐵道「一畑電車」宣布，正式啟動與台灣鐵路的友好合作。以台灣景點為主題的彩繪列車從即日起在出雲地區行駛，讓旅客感受台灣魅力。同時，即日起至2027年3月31日為止，旅客憑台鐵指定路線車票，即可免費兌換一畑電車一日乘車券。

▲▼出雲大社有日本最強結緣神社之稱。（圖／記者蔡玟君攝）

一畑電車從1912年營運至今已有113年歷史，路線連接島根縣的出雲市與松江市，全長約42公里。沿途經過島根縣代表景點，如結緣聖地「出雲大社」、國寶「松江城」、以及被譽為「日本夕陽百選」的稻佐之濱與宍道湖；此外，為了讓旅客可以感受鐵道魅力，業者更推出「體驗駕駛營」，不僅能實際駕駛電車，還會贈送一日乘車券。

▲名列日本夕陽百選的稻佐之濱。（圖／Shoko Takayasu授權提供）

一畑電車與台鐵於2019年締結友好協定，開啟台日鐵道合作。此次一畑電車推出的台灣主題彩繪列車，就以台灣知名景點為主題設計外觀，包括台北101、野柳女王頭、彰化大佛、日月潭等都在車身中就能看到，同時，未來台鐵也計畫推出以島根縣名勝為主題的彩繪列車。

而從即日起至2027年3月31日為止，旅客憑台鐵「平溪深澳線」、「內灣線」、「集集線」或「東北角」的一日周遊券（4擇1），到一畑電車指定窗口即可兌換一畑電車一日券，輕鬆遊走島根景點。

