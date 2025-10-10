雙十國慶餐飲優惠整理包　吃到飽雙人同行第2人半價

▲敘日全日餐廳10/31前推出「怡饗慶雙十」優惠活動。（圖／六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

連休3天的雙十連假今日開始，餐飲業者紛紛推出優惠搶客，像是敘日全日餐廳祭出平假日午晚餐第2位只要1010元、饗聚廚房5位成人同行用餐現折1010元、悅．市集雙人同行第2人半價，以及樂麵屋的10元拉麵。

敘日全日餐廳

位在南港車站的敘日全日餐廳，10月31日前推出「怡饗慶雙十」優惠活動，出示台北六福萬怡酒店官方Facebook「怡饗慶雙十」貼文，平假日午、晚餐第2位只要1010元，下午茶第2位半價優惠，以上優惠需加原價1成服務費，如果以假日午晚餐每人1680元來計算，優惠價1010元等同6折優惠。

敘日全日餐廳10月9日推出全新一季主題餐檯「澎派海港季」，主打多款冬令肥美海鮮美饌，包含嚴選鮮嫩鮑魚及肉質厚實的北菇，以蠔皇醬汁慢火燴煮的蠔皇北菇鮑魚、鮮美彈牙的現煎干貝搭配海虎蝦、湯頭酸香濃郁的金湯酸菜龍虎石斑鍋、鹹鮮濃郁的焗烤明太子香蒜牡蠣、鮮甜細嫩蟹肉與辛辣醬汁交織出鮮香開胃滋味的辛香辣椒螃蟹佐軟法，以及滋味鮮美濃厚的青醬愛爾蘭海皇螺。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

饗聚廚房

台北花園大酒店12日前推出國慶優惠，集結中、西、日、東南亞多國料理的饗聚廚房，自助餐檯涵蓋冷盤、現煮熟食、現切肉品、海鮮料理、精緻甜點、各式飲品等豐富選擇，活動期間5位成人同行用餐，當筆消費即享現金折抵1010元。

▲台北花園大酒店花園thai thai泰式自助沙拉吧。（圖／台北花園大酒店花園提供）

花園thai thai

花園thai thai提供Happy Hour泰式輕食自助沙拉吧，10月1日至12日雙人同行優惠價1010元，加價100元起+10%，可享精選主餐1份，包括泰式精燉牛肋條、香料醬燒嫩豬里肌排、香煎鮭魚排與泰式香草烤半雞。

▲台北新板希爾頓酒店Buffet餐廳「悅．市集」。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

台北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓酒店迎來周年慶，「悅．市集」自助餐廳即日起至10月31日推出「雙人同行、第2人半價」周年慶優惠，平日每人平均餐費918元起，可品嚐「異國炙烤．風味巡旅」主題菜色，包括鳳梨B.B.Q.豬肋排、大漠風情香料燒烤羊肉飯等美味佳餚。

▲台北萬豪INGE’S Bar＆Grill點頂級牛排贈龍蝦。（圖／台北萬豪提供）

INGE’S Bar＆Grill

位於台北萬豪酒店20樓的INGE’S Bar＆Grill，以270度環景高空露臺及可欣賞台北101、松山機場飛機起降等城市天際線的「千萬夜景」聞名。歡慶飯店迎接10周年暨雙十連慶，即日起至10月12日推出超值優惠，點購任一款牛排主餐，即送波士頓活龍蝦，現賺近3000元。

▲樂麵屋原味豚骨拉麵。（圖／豆府集團提供）

樂麵屋

日式拉麵品牌「樂麵屋」今日進駐汐止遠雄廣場，除了原味豚骨拉麵10元的一日限量優惠外，全台門市推出同慶活動，10月14日至16日，姓名中有「秋」字，任點一碗拉麵，即可用99元加購「田園交響曲醬油拉麵」，以原價260元計算，等同38折。

2006年創立的樂麵屋，是台灣首家讓客人選擇自己喜歡口味的拉麵店，可以自行決定麵條粗細與硬度、湯頭濃度，希望讓客人吃完之後覺得滿足又幸福，主要為豚骨拉麵，但有原味、醬油、辣味、焦蔥等多種口味，價格230元起。