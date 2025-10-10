ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

40分鐘國慶煙火在南投！台北101首次無人機+煙火秀　桃園也有放

▲114年國慶焰火10/10在南投縣會展中心盛大登場，9月16日晚間8點將進行試放。（圖／南投縣政府提供）

▲114年國慶焰火今晚8點在南投縣會展中心登場。（資料照／南投縣政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

今天就是雙十節，以下特搜全台「2025雙十國慶煙火」，除了2025國慶煙火首度移師南投舉辦，將從今晚8點施放40分鐘、逾3萬發煙火，台北101、桃園台茂也有花火盛宴，陪北台灣民眾度過連假首日。

▲▼ 國慶日台北101煙火光雕秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲國慶日台北101煙火光雕秀。（資料照／記者黃克翔攝）
台北101國慶煙火秀
 台北101將再次舉辦國慶煙火秀，今年首度結合500台無人機與煙火共演，交織出煙火光影秀。此次活動主題為「Gen. TAIWAN 我們的時刻」，晚間10點整準時開演。

首先，將以象徵團結與希望的金色光帶揭幕，緊接著，由無人機在南山A21大樓與台北101之間的高空展開演出，最後，3分鐘的壓軸煙火從101大樓全棟綻放，為國慶夜畫下璀璨的句點，全長約12分鐘的演出，展現「科技台灣、文化傳承」的獨特魅力。

▲114年國慶焰火10/10在南投縣會展中心盛大登場，9月16日晚間8點將進行試放。（圖／南投縣政府提供）

▲「2025國慶煙火」首度移師南投舉辦，規模號稱近10年來最盛大。（資料照／南投縣政府提供）
2025國慶煙火在南投
 「2025國慶煙火」首度移師南投舉辦，主會場位於南投市貓羅溪畔的南投縣會展中心，最令人期待的煙火秀，將於今（10日）晚間8點施放40分鐘、超過3萬發煙火，規模號稱近10年來最盛大，而12段主題以「七彩水墨焰火」設計。

不僅如此，台灣知名DJ妖嬌與MR.GIN現場混音，讓潮流音樂與煙火同步共舞，煙火結束後，還有Kimberley陳芳語、原子少年Saturnday等歌手壓軸，粉絲們別錯過。

▲桃園台茂購物中心預告，9月27日起祭出一系列活動，10月10日將施放300秒「雙十煙火秀」，還有雙十市集、月光扯鈴秀等活動。（圖／業者提供）

▲桃園台茂購物中心10月10日將施放300秒「雙十煙火秀」，還有市集等活動。（資料照／業者提供）

桃園台茂300秒花火
 桃園人不想跑遠，今（10日）晚上7點45分在台茂購物中心也有煙火，300秒的低空花火綻放天際，與城堡輝映出童話般歡樂氛圍。明（11日）下午4點輪到「MOMO家族見面會」，由家族中的大樹哥哥與小紅莓姐姐現身，帶小朋友一起同樂。

同時，「雙十市集」10月11日至12日下午3點半至晚間7點半登場，集結各路美味小吃、甜點，還有玩具及文創小物攤位，總計有20個固定攤位及15台餐車輪番登場，陪民眾悠閒度過連假時光。

關鍵字： 2025雙十國慶煙火 國慶煙火

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【天人永隔】睡夢中突遭「飛車奪命」！　台中茶葉行遭衝撞 年邁母當場身亡兒受傷

推薦閱讀

不只南投　「全台3處國慶煙火」一覽

不只南投　「全台3處國慶煙火」一覽

25歲最年輕爐主帶頭　桃園護國宮太子爺連5天夜巡

25歲最年輕爐主帶頭　桃園護國宮太子爺連5天夜巡

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋「明天開幕」

黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋「明天開幕」

全台唯一元寶造型咖啡廳在金山！

全台唯一元寶造型咖啡廳在金山！

大車隊9月營收2.67億元、年增5.87%　創歷年9月單月新高

大車隊9月營收2.67億元、年增5.87%　創歷年9月單月新高

全聯、家樂福上百商品「買1送1」

全聯、家樂福上百商品「買1送1」

踏入嘉義舊工廠認識水泥製程！

踏入嘉義舊工廠認識水泥製程！

萬里隱身山林舊製磚廠變身烘焙房

萬里隱身山林舊製磚廠變身烘焙房

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

不只南投　「全台3處國慶煙火」一覽

台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

「2025新北耶誕城」11/14開城

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

台灣首入選《米其林星鑰》4酒店奪一星

全台5家必比登牛肉麵一次看

三峽荒郊野外吃土雞！

台大隱藏版咖啡後花園！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

不只南投　「全台3處國慶煙火」一覽

25歲最年輕爐主帶頭　桃園護國宮太子爺連5天夜巡

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋「明天開幕」

全台唯一元寶造型咖啡廳在金山！

大車隊9月營收2.67億元、年增5.87%　創歷年9月單月新高

全聯、家樂福上百商品「買1送1」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366