40分鐘國慶煙火在南投！台北101首次無人機+煙火秀　桃園也有放

▲114年國慶焰火今晚8點在南投縣會展中心登場。（資料照／南投縣政府提供）



記者彭懷玉／綜合報導

今天就是雙十節，以下特搜全台「2025雙十國慶煙火」，除了2025國慶煙火首度移師南投舉辦，將從今晚8點施放40分鐘、逾3萬發煙火，台北101、桃園台茂也有花火盛宴，陪北台灣民眾度過連假首日。

▲國慶日台北101煙火光雕秀。（資料照／記者黃克翔攝）



台北101國慶煙火秀

台北101將再次舉辦國慶煙火秀，今年首度結合500台無人機與煙火共演，交織出煙火光影秀。此次活動主題為「Gen. TAIWAN 我們的時刻」，晚間10點整準時開演。

首先，將以象徵團結與希望的金色光帶揭幕，緊接著，由無人機在南山A21大樓與台北101之間的高空展開演出，最後，3分鐘的壓軸煙火從101大樓全棟綻放，為國慶夜畫下璀璨的句點，全長約12分鐘的演出，展現「科技台灣、文化傳承」的獨特魅力。

▲「2025國慶煙火」首度移師南投舉辦，規模號稱近10年來最盛大。（資料照／南投縣政府提供）



2025國慶煙火在南投

「2025國慶煙火」首度移師南投舉辦，主會場位於南投市貓羅溪畔的南投縣會展中心，最令人期待的煙火秀，將於今（10日）晚間8點施放40分鐘、超過3萬發煙火，規模號稱近10年來最盛大，而12段主題以「七彩水墨焰火」設計。

不僅如此，台灣知名DJ妖嬌與MR.GIN現場混音，讓潮流音樂與煙火同步共舞，煙火結束後，還有Kimberley陳芳語、原子少年Saturnday等歌手壓軸，粉絲們別錯過。

▲桃園台茂購物中心10月10日將施放300秒「雙十煙火秀」，還有市集等活動。（資料照／業者提供）



桃園台茂300秒花火

桃園人不想跑遠，今（10日）晚上7點45分在台茂購物中心也有煙火，300秒的低空花火綻放天際，與城堡輝映出童話般歡樂氛圍。明（11日）下午4點輪到「MOMO家族見面會」，由家族中的大樹哥哥與小紅莓姐姐現身，帶小朋友一起同樂。

同時，「雙十市集」10月11日至12日下午3點半至晚間7點半登場，集結各路美味小吃、甜點，還有玩具及文創小物攤位，總計有20個固定攤位及15台餐車輪番登場，陪民眾悠閒度過連假時光。