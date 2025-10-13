從阿爾卑斯到蔚藍海岸　遇見北義湖光山色與南法田園詩意

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

義大利阿爾卑斯以雪山、湖泊和充滿故事的山城，描繪出壯麗的自然畫卷。法國普羅旺斯、蔚藍海岸，則是一片被陽光親吻的土地，這裡有「法國最美麗村莊」的田園詩意、海天一色的浪漫，以及值得細細品味的米其林美食與藝術氛圍。南法與北義這兩片土地，像似截然不同的色彩，共同編織出歐洲最令人嚮往的風情。

▲從奧斯塔山谷的藍湖，眺望瑞士知名的馬特洪峰。

若想一窺阿爾卑斯的壯闊，奧斯塔山谷是不可錯過的祕境。這裡位於義瑞邊境，群山環繞，能遠眺數座高峰。從布雷伊—切爾維尼亞近郊的藍湖望去，馬特洪峰的剪影倒映在湖面，既有大自然的雄偉，也有靜謐的詩意。

▲由鮮花裝飾、石頭堆砌的伊瓦爾，被列入「法國最美麗的村莊」。

沿著日內瓦湖畔前行，法國小鎮伊瓦爾宛如湖中寶石般閃耀。蜿蜒小巷通往湖邊，古老的城堡與城牆守護著時光的記憶。因地理位置毗鄰瑞士，伊瓦爾躲過了戰火，六百年的古韻得以完整保存。走進小鎮，彷彿能觸摸到歷史的溫度，這裡也因此被譽為「法國最美麗的村莊」。

▲安錫有「阿爾卑斯威尼斯」美譽，美如風景名畫。

在阿爾卑斯山腳下，另一座夢幻小城安錫，則以湖泊與陽光聞名。因水道縱橫，也被稱為「阿爾卑斯威尼斯」，站在湖畔眺望，宛如置身風景名畫。

▲克萊蒙費朗是法國最古老的城市之一，也是米其林寶寶的故鄉。

離開湖光山色，轉往克萊蒙費朗，這座由火山石築成的古老城市，散發濃厚的歷史氣息。這裡是米其林的發源地，也是世界遺產多姆山鏈的所在地。登上齒輪列車遠望火山群，壯闊的景觀讓人讚嘆大自然的鬼斧神工。

▲但丁在法國最美村莊雷波，寫下《神曲》中的地獄篇。

如想感受人文與自然相融合，懸崖上的雷波，絕對令人震撼。據傳，義大利文藝復興時期重要代表人物~但丁，正是在這裡獲得靈感，寫下《神曲》中的地獄篇。村內石板小路蜿蜒，時光在古老建築間流轉，登高望去，普羅旺斯的田園與山色盡收眼底。

▲天空之城勾禾德，電影《美好的一年》取景地。

同樣令人心動的勾禾德，有「天空之城」的稱號，高懸於石灰岩山坡上，白色石屋與綠意相互交織，安靜卻迷人。走在巷弄間，無論是手工香皂店、鐵花門飾或慵懶貓咪，都能感受到南法的從容節奏。難怪彼得梅爾筆下的《山居歲月》能將這裡描繪得如此優美，更吸引電影《美好的一年》取景並榮獲全法最美村莊的頭銜。

▲聖保羅保留中古世紀風格，是座充滿藝術氣息的小鎮。

隨後來到聖保羅，這座「全世界最美文藝山城」，保留了中世紀的堅固城牆，也滋養無數藝術家的靈感。十六世紀的城牆外，交錯著柏樹、棕櫚樹及鄉村別墅；漫步其中，不只是欣賞風景，更像走進了一座露天美術館。

▲摩納哥的奢華，展現了地中海最華麗的面貌。

風光綺麗的蔚藍海岸，擁有尼斯、坎城、摩納哥等度假勝地。其中，摩納哥這個地中海濱的微型小國，經濟得利於蒙地卡羅賭場及觀光收入，華麗的王宮、教堂建築，精緻的名品店，已逝的葛麗絲王妃巨星風采，均令人流連忘返。

