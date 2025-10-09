集結國內外93個品牌　「Bon Pain麵包祭」10/25登場　

▲パンストックPainstock經典商品「明太子法棍」。（圖／苗林行提供）

記者黃士原／台北報導

麵包盛事「BON PAIN 麵包祭」將於10月25日連兩日在國父紀念館中山文化園區登場，今年活動邀請到海內外93個品牌參加，含括54個麵包品牌，以及39個甜點、咖啡與餐飲品牌，包括福岡超人氣名店Pain Stock、香港火紅的森林麵包，以及世界麵包冠軍吳寶春麥方店。

▲大阪麵包策展品牌パントタビスル「蝴蝶酥夾心」。（圖／苗林行提供）

10月25日登場的BON PAIN麵包祭，不僅是選購麵包的市集，更像是一場味覺的文化展覽，現場集結經典法國麵包、日本頂級吐司，無論是歐陸風格的天然酵母麵包、富含亞洲飲食想像的軟質麵包，其中來自海外麵包品牌包含來自福岡超人氣名店Pain Stock、大阪最受歡迎的麵包策展品牌パントタビスル，以及香港話題店家森林麵包。

▲查理布朗烘焙「北海道牛乳水嫩貝果」。（圖／苗林行提供）

台灣職人陣容依舊星光熠熠，包括KANG Artisan Bakery、Peace Piece Bakery、銀座に志かわ、全統西點麵包、吉可頌丹麥專門店、吳寶春麥方店、拾穗、食蜀、麥嵐綺麵包、彼得潘烘焙坊、Bellopane貝洛邦、安德尼斯烘焙坊、野上麵包、小麥過敏、亞森洋菓子、蓓得酸種麵包、藍色貝蕾、麵包林里、光的方向、Boulangerie LA SFERA、TOP烘焙房等。

▲全統西點麵包「草莓煉乳吐司」。（圖／苗林行提供）

除了麵包品牌，現場還有39個甜點、咖啡與餐飲品牌，有京都必訪的WEEKENDERS COFFEE、東京奢華的Lonich,、旅居東京的LIWEI OFFICIAL，以及台灣咖啡品牌鬧蟬咖啡、達文西咖啡、COFFEE STOPOVER、西當．普里斯等。

此外，還有預約困難燒鳥店Birdy Yakitori攜手莎士比亞烘焙坊限定出攤、話題甜點品牌栗林裏LiLinLi與Süivre聯手供應餐點、土然巧克力與某某甜點及Double V合作的限定甜點。

2025 Bon Pain 麵包祭

日期：2025/10/25(六)、2025/10/26(日)

時間：11:00至18:30

地點：國父紀念館中山文化園區（映池東側及林蔭草地），國父紀念館捷運站3號出口步行約8分鐘，主入口位於逸仙路上。

▲去年的新北歡樂耶誕城為期48天，吸引770萬人次。（資料照／新北市觀旅局提供）

另外，「2025新北歡樂耶誕城」每年何時開城都教人期待，新北市政府於粉專宣布，今年的耶誕城將從11月14日舉辦至12月28日，值得注意的是，照往年慣例，耶誕城都會一路舉辦到隔年一月初，今年罕見並未延續至明年，縮短為一個半月的期間，陪大家度過繽紛而歡樂的耶誕節。

至於主題、IP一向是大眾最關注的焦點，往年新北市府有和迪士尼、樂高等國際IP合作打造場景，而去年由魔法天使帶領小客（新北市政府觀旅局吉祥物）及其餘3位好友，一同展現魔法點亮板橋，今年是否會再有新角色也備受各界期待。據可靠消息指出，今年主題是「馬戲團」，但IP內容尚未能得知，詳情需待官方在10月23日揭曉。