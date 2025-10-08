ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
連假出遊免開車！搭「台灣好行」玩南投　賞瀑、泡茶、探吊橋一日全收

▲▼連假出遊免開車！搭「台灣好行」玩南投　賞瀑、泡茶、探吊橋一日全收。（圖／南投縣政府）

▲入選今年觀光亮點獎的雙龍瀑布七彩吊橋。（圖／南投縣政府提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

連假不想開車塞在高速公路上，又想輕鬆玩遍山林秘境？不妨改搭「台灣好行」暢遊南投。南投縣共有18條好行路線，串聯日月潭、清境、溪頭、竹山等熱門景點，其中「雙龍線」與「八卦山線」是近期人氣最高的兩條山城路線，不論想體驗原民文化、賞瀑探橋、品茗祈福或走訪觀光工廠，都能一次滿足。

雙龍線探祕山谷吊橋　看瀑布、玩陶藝一次搞定

若想親近山林、體驗壯闊自然，「雙龍線」是不容錯過的選擇。位於信義鄉的「雙龍七彩吊橋」全長342公尺、深達110公尺，是全台最長、最深的吊橋，橋面懸掛在山谷之間，腳下雲霧繚繞，氣勢壯觀。走過橋後，眼前即是雄偉的雙龍瀑布，自峭壁傾瀉而下，猶如蛟龍盤旋，布農族語稱「依希岸」，亦為濁水溪源頭。

沿線可順遊「水里蛇窯陶藝文化園區」，這裡是台灣現存少數仍在運作的柴燒蛇窯之一。園區展示陶藝工藝的演進脈絡，也開放遊客親手體驗拉坯製陶，欣賞打破世界紀錄的千禧雙口瓶，感受古老與創新的火花。若選擇留宿鄰近民宿，夜晚可靜賞山月與蟲鳴，體驗截然不同的山居時光。

▲▼連假出遊免開車！搭「台灣好行」玩南投　賞瀑、泡茶、探吊橋一日全收。（圖／南投縣政府）

▲八卦山松柏嶺是台灣三大茶鄉之一。

八卦山線茶香之旅　從夢工廠到天空之橋輕鬆玩

想走訪文化、信仰與在地產業的旅人，可搭乘「八卦山線」。從高鐵台中站或彰化站出發，路線沿途串聯草屯、名間與南投市等地，讓旅客輕鬆穿梭城市與山城。

旅程可先在中興新村下車，打卡充滿英式風格的街景；再到南投觀光工廠區參觀，像是台灣麻糬主題館、樹德半山夢工廠，親子遊也能玩得盡興。接著到「猴探井站」，登上全台最長的「天空之橋」，視野開闊、山風迎面。最後抵達「松柏嶺受天宮站」，這裡是台灣三大茶鄉之一，除了能登高祈福、聞茶香，也能體驗茶園採摘或選購在地好茶。附近全新地標「松嶺之星」園區預計10月完工，夜間燈光設計將與山景交織成南投最新夜景亮點。

▲▼連假出遊免開車！搭「台灣好行」玩南投　賞瀑、泡茶、探吊橋一日全收。（圖／南投縣政府）

▲松嶺之星預計今年10月完工，明年開始營運。

放假不開車也能玩透透　好行旅程輕鬆又環保

無論是想登山賞景、探索在地文化，還是單純想放慢腳步、聞茶香、賞星空，透過「台灣好行」免開車、免導航，輕鬆抵達目的地，也能實踐綠色旅遊。

關鍵字： 國慶 連假 南投 旅遊 台灣好行 雙龍 七彩吊橋 水里 蛇窯 八卦山 松柏嶺 天空之橋 綠色旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

