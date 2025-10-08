新北大都會公園新設「1-8定位指標牌」　方便親友快速找人

▲熊猴森樂園全長約800公尺、寬約50公尺，是全國最大的堤坡兒童遊戲場。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

根據交通部觀光署的統計數據，今年1至7月，新北大都會公園吸引超過2571萬人次的遊客，成為全台最受歡迎的景點之一。其中，「熊猴森樂園」全長約800公尺、寬約50公尺，是全國最大的堤坡兒童遊戲場。為讓民眾安心遊玩，高灘處在堤頂設置明顯的「定位指標牌」，能迅速確認所在位置，方便親友尋人或集合。

▲今年特別在堤頂設置編號1至8的定位指標牌，能透過明確的數字指標，快速引導定位。



高灘處處長黃裕斌表示，由於熊猴森樂園佔地面積廣闊，園區除了規劃哺乳室、服務中心與尋人廣播服務外。為讓家長更容易掌握孩子的動向，今年特別在堤頂設置編號1至8的定位指標牌，能透過明確的數字指標，快速引導定位。

▲「定位指標牌」設置位置明顯，民眾可依號碼輕鬆找到親友所在地。

新北大都會公園橫跨三重、新莊、五股、蘆洲四個行政區，佔地面積達424公頃，是全台最大規模的公園之一。「熊猴森樂園」占地4公頃，鄰近捷運三重站，交通便利。自109年7月啟用以來，樂園以「森林派對嘉年華」為主題，設有31座溜滑梯和100組遊具，從空中俯瞰，園區呈現出多元的天空、山岳、森林與溪流景觀。111年，園區再度升級，開放「海世界水樂園」，將陸上與水上設施融合，成為夏季家庭出遊的首選。

▲新北大都會公園幸福水漾園區夜間點燈後呈現不同風情。