旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼　10月底前下午餐還吃得到

▲旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼及明太子菜色。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團旗下日式Buffet「旭集」9月推出「雪蟹腳」吃到飽大受歡迎，業者今日宣布延期到10月底。此外，在全台門市攜手日本九州明太子元祖，推出2款聯名菜色，活動11月底結束。

為滿足食家饕客吃蟹欲望，旭集台北信義店、台北天母店及台北微風店3門市，原本9月30日前於平、假日下午餐升級供應雪蟹腳，等於任何餐期都能無限享用。由於活動大受歡迎，饗賓集團今日宣布延到10月底，同時還供應「蟹膏蟹肉鮭卵手捲」、「香穗雪蟹茶巾揚」、「極上A5和牛壽喜燒」、「炙饌松露A5和牛卷」等限定料理。

▲旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼及明太子菜色。（圖／饗賓集團提供）

▲真明太子花枝壽司。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼及明太子菜色。（圖／饗賓集團提供）

▲真明太子鮭魚湯泡飯。（圖／饗賓集團提供）

此外，旭集攜手日本九州明太子元祖「ふくや(FUKUYA)」，11月底前聯名推出期間限定的博多風味料理，分別是「真明太子花枝壽司」與「真明太子鮭魚湯泡飯」，前者於平日午、晚餐及假日全餐期供應，先以蛤蜊肉、雞肉與柴魚高湯蒸煮出清澈鮮甜的鮮醇高湯，將米飯佐以香煎鮭魚肉、水菜與海苔，再淋上熱騰騰充滿香氣的高湯。

真明太子花枝壽司全餐期供應，選用新鮮花枝，細膩切花後，夾入嫩綠的紫蘇葉製成握壽司，再以炙火輕烤至微焦，最後點綴「ふくや(FUKUYA)」的「粒明太子真MAKOTO」。

▲台北新板希爾頓酒店Buffet餐廳「悅．市集」。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起至10月31日，則是推出「雙人同行、第2人半價」周年慶優惠，平日每人平均餐費918元起，可品嚐「異國炙烤．風味巡旅」主題菜色，包括鳳梨B.B.Q.豬肋排、大漠風情香料燒烤羊肉飯等美味佳餚。

