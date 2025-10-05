ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「阿華田可可麥芽」變身濃郁冰心捲　COLD STONE限定賣

▲▼COLD STONE推出「阿華田可可麥芽冰心捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE推出「阿華田可可麥芽冰心捲」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼立頓茶歐蕾冰心捲後，COLD STONE這次把阿華田巧克力變身成「阿華田可可麥芽冰心捲」，選用濃郁阿華田巧克力麥芽冰淇淋結合巧克力海綿蛋糕，每一口都能吃到濃郁可可滋味，10月10日起正式開賣。

▲▼COLD STONE推出「阿華田可可麥芽冰心捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲阿華田可可麥芽冰心捲吃得到4重巧克力滋味。

COLD STONE推出全新「阿華田可可麥芽冰心捲」，外層則選用巧克力海綿蛋糕淋上苦甜巧克力淋醬，搭配阿華田巧克力麥芽冰淇淋拌入黑巧克力葉內餡，增添酥脆口感，一次就能吃到4重巧克力口感，完美還原童年經典滋味，售價850元，10月10日起於全門市上市。

除外，10月10日恰逢酷聖石日，當日凡購買中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋、濃霜聖代，可享「同尺寸冰淇淋第2件10元」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。

▲▼Lady M8周年祭出3大優惠。（圖／Lady M提供）

▲Lady M10月推出季節限定「抹茶巧克力千層」。（圖／Lady M提供）

紐約甜點品牌「Lady M」10月則推出季節限定「抹茶巧克力千層」，嚴選義大利精品巧克力「AMEDEI」製成濃郁巧克力餅皮，上層抹入絲滑巧克力鮮奶油，下層搭配靜岡抹茶製成的茶香內餡，最頂層則點綴抹茶粉。單片售價280元、9吋售價2800元。

