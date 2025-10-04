盤點近期登台5家日本美食　東京百年壽喜燒老鋪10/7開幕

▲為了讓客人能品嘗最佳品質與風味，日山特別訂製鑄鐵鍋、壽喜燒推車，由專人進行涮烤服務。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本餐飲名店持續登台！東京米其林一星壽喜燒老舖「すき燒割烹日山」台北首店將於10月7日開幕，在這之前，還有京都人氣「魁力屋拉麵」、燒肉丼品牌「山牛將」，以及仙台傳奇名店「東山牛舌」也相繼引進台灣市場，讓道地日本美食不用出國也能品嚐。

▲涮烤好的壽喜燒會盛在碗裡，一碗是搭配豆腐、蒟蒻、四季豆、生蛋液，另一碗裡則有香菇、洋蔥、地瓜。（圖／記者黃士原攝）

すき燒割烹日山

東京壽喜燒代表性老舖「すき燒割烹日山」起源「日山畜產」，1935年開設，曾連續10年榮獲東京米其林一星肯定，台灣首店進駐新光三越信義新天地A4館，10月7日正式開幕，和牛壽喜燒套餐每位1980元至4880元，即日起開放電話訂位。

▲日山台北店共4款壽喜燒割烹套餐（價格1980元至4880元）。（圖／記者黃士原攝）

日山以精選國寶級日山特選和牛，搭配多年秘製醬汁，強調「肉品即料理靈魂」的美味體驗，台北店結合旬味割烹料理、精選和牛，打造「極上・日山」、「金賞・日山」、「回味・日山」，以及午間限定「日山・壽喜燒」共4款套餐（價格1980元至4880元），內容包含酒肴、先付、造里、燒皿、特品、吸物、甘味，以及壽喜燒。

▲魁力屋拉麵。（圖／取自新光三越台南小北門店臉書）

魁力屋

魁力屋拉麵台灣首店位於新光三越台南小北門店，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味。台灣專屬湯頭「京都雞白湯醬油」，以長時間熬煮的雞白湯為基底，入口柔滑且富含天然的膠原蛋白，再結合熟成醬油，清爽又帶有深度。魁力屋在日本可以免費加蔥，台灣門市也延續此服務。

▲山牛將堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存。（圖／丸亀製麵提供）

山牛將

2017年誕生於日本的「山牛將」，是丸亀製麵母公司「東利多控股」旗下燒肉品牌，主打「堆疊的牛肉帶來飽足感與幸福感」的燒肉丼，店鋪堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存、炭香上身，打造一碗香氣四溢的燒肉丼。全台首店位於新光三越台南小北門店。

▲「東山牛舌」厚切牛舌。（圖／記者黃士原攝）

東山牛舌

「東山牛舌」是日本仙台的30年傳奇名店，擁有20多家分店，今年夏天正式進軍台灣，首店選在統一集團最新百貨商場「Dream Plaza」，餐廳全套引進日方原汁原味技術與醬料配方，連炭火與燒烤流程也相同。為了強化沉浸式體驗，店內打造半開放炭火燒烤區，不只聞得到香氣，看得到師傅炙烤的過程。

東山牛舌台灣店主要使用紐西蘭進口牛舌，營運經理JACK表示，這是多方考量的最佳選擇，取得食材後會進行簡單處理（剝皮、分切），再以特殊醃料醃製熟成3天，厚切牛舌是取用舌根部位，而經典牛舌則是採用中間部位，舌尖則用來燉湯。為了配合台灣消費者飲食習慣，醃料的鹹度有稍微調整。

▲かつ丼屋 勝急主打豬排丼飯。（圖／慕里諾提供）

かつ丼屋勝急

日本三重縣大夢集團旗下的知名豬排丼品牌「かつQ」，今年暑假進駐以全新升級店型「かつ丼屋 勝急」進駐Dream Plaza，主打「厚切豬排」。不同傳統炸豬排丼將蛋液與炸豬排同煮的方式，勝急以歐姆蛋與豬排分離製作，分別保留滑蛋香濃柔嫩與豬排酥脆多汁。

主角炸豬排使用究好豬，主廚團隊視部位需求進行低溫熟成，再將豬肉沾裹新鮮麵包粉，並使用集團升級導入的「遠赤外線油炸機」，以其穩定油溫直接穿透肉質中心降低油炸時間的特性，炸出玫瑰粉紅豬排切面。